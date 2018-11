Barockmusik in der Kirche

Das Händel-Orchester Mannheim gastiert mit dem Motto „Konzert im Herbst“ am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr, unter der Leitung von Eberhard Steinbrecher in der Matthäuskirche in der Rheingoldstraße 30. Auf dem Programm stehen Georg Friedrich Händels „Concerto grosso“, Paul Hindemiths Trauermusik für Cello und Orchester, Johann Sebastian Bachs Konzert für Violine und Orchester in a-moll, Edward Elgars Serenade für Streichorchester sowie Peter Warlocks „Suite for String Orchestra“. Die Solisten sind an der Violine Susanne Deeg und Eva Richter sowie am Cello Philipp Scholl. Der Eintritt ist frei. Das Ensemble bitte jedoch um Spende für die Deckung der Kosten.

Ensemble neu formiert

1995 übernahm der Kammermusiker Bernhard Heiß, auch als Konzertmeister vom 1. Pult aus, die Leitung des Orchesters. Auch unter Heiß wurde der Kontakt zur Matthäuskirche aufrecht erhalten und auch außerhalb Mannheims konzertiert. Seit über 20 Jahren findet alljährlich im südpfälzischen Essingen ein Benefizkonzert statt, zur Erhaltung der gotischen St.Wendelinuskapelle.

Seit 2013 hat sich das Orchester neu formiert. Bernhard Heiß legte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nieder. „Zum großen Glück der Musiker lernten wir Eberhard Steinbrecher, Solo-Fagottist am Nationaltheater kennen“, berichtet Gerda Lambrecht vom Händel-Orchester: „Die wunderbare und fruchtbare Zusammenarbeit hat das Orchester weiter gebracht und die Leistung gesteigert.“ mai

