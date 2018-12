Basteleien zu Winterklängen

Wo sonst Jacken und Ranzen die Flure zieren ist auch in diesem Jahr eine üppige Dekoration aus Naturmaterialien zu bewundern gewesen: Die Eltern der Freien Waldorfschule hatten zum Basar in den Kiesteichweg in Neckarau eingeladen.

Es duftet nach Wald und tatsächlich gibt es auch Wald- und Holzzimmer, aber auch ein Lebkuchen behangenes Hexenhaus inmitten eines Klassenzimmers, das für den Basar in einen dunklen Märchenwald verwandelt wurde. Hänsel und Gretel geleiten jedes Kind einzeln zum Hexenhaus und helfen ihm der Hexe einen Lebkuchen abzuschwatzen.

Aber nicht nur für die jüngeren Schüler ist etwas geboten, es gibt ein gut besuchtes Ehemaligen-Cafe, ein Zimmer mit Sternen aller Art, sogar selbst hergestelltem Silberschmuck in Sternenform. Bücher, gebraucht und neu, Adventskranzkerzen, Papierarbeiten, Gestricktes und Gefilztes, wunderschöne Puppen, Mäppchen, Glas, Keramik und Wolle.

Wer Geschenke sucht, die es nicht überall gibt, die jedoch wertig und einmalig sind - hier wird man fündig. Und hier kann man auch direkt sehen, wie so manches entsteht.

Es gibt Vorführungen aller Art und bei manchem kann man direkt selbst mitmachen. Um nur einige zu nennen: die Drehscheibe des Töpfers läuft, Kerzen kann man selbst ziehen und wie der Silberschmuck hergestellt wurde, wird auch gezeigt.

Der Chor der Waldorfschule, bestehend aus Eltern, Schülern und Lehrern eröffnet den Basar mit winterlichen Weisen. Schüler unterhalten die Gäste der Aula auf dem Flügel, im Antiquariat gibt es Gitarrenmusik zum Mitsingen und im Schulhof scharrt der Leierkastenmann eine große Schar Zuhörer um sich.

Für die Eltern ist dieser alljährliche Basar eine große Anstrengung, die aber immer belohnt wird durch staunende Besucher. Die Arbeitsgemeinschaft der Eltern bereitet den Basar stets mustergültig vor und so bleibt Zeit für das Wichtigste: Das miteinander Reden.

Die nächste Möglichkeit die Waldorfschule kennen zu lernen ist am Samstag, 2. Februar, beim Tag der offenen Tür. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018