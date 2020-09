„Bei Planungen noch einiges nachschärfen“

„Sicherer Schulweg im Bereich der künftigen Fahrradstraße Luisenstraße“ war das Top-Thema der Bezirksbeiratssitzung unter Leitung von Stadträtin Angela Wendt (Grüne) im Volkshaus in Neckarau. Johanno Sauerwein vom Fachbereich Stadtplanung stellte die Planungen vor: „Bei dem Projekt geht es nicht nur um die Fahrradstraße, sondern auch um eine Neuordnung des Verkehrs.“

2019 habe der Gemeinderat die Einrichtung einer Fahrradstraße Luisenstraße beschlossen. „Als Alternative zur Rheingoldstraße, die aufgrund von einem relativ hohem Kfz-Aufkommen und einem begrenzten Straßenquerschnitt ungünstig ist für eine Radverkehrsführung“, erklärte der Verkehrsplaner für die Fahrradinfrastruktur.

Hol- und Bringzone für Eltern

Die Fahrradstraße Luisenstraße beginne an der Steubenstraße und ende an der Friedrichstraße. Zur Eingangssituation erklärte der Stadtplaner: „Für Radfahrer aus verschiedenen Richtungen ist hier die Einfahrt gewährleistet – auch für Schüler aus dem Niederfeld.“ Außerdem soll im Einfahrtsbereich am Sennteichplatz gleich rechts eine Hol- und Bringzone für Eltern eingerichtet werden mit vier Parkplätzen, allerdings zeitlich befristet von 7 bis 14 Uhr. Die Luisenstraße soll künftig Vorfahrtstraße sein. An den Kreuzungen mit der Germania-, Wingert- und Schulstraße sollen Maßnahmen zu einer verbesserten Fußverkehrsführung durch Querungshilfen für die Schüler der Schillerschule erfolgen. Bei vorhandener Gehwegbreite von 1,5 Metern werde das Parken in der Luisenstraße beidseitig durch Markierung geordnet. Bei Querungshilfen allerdings werde Parken durch Poller verhindert.

Sauerwein erklärte: „Vor allem im Bereich des Bach-Gymnasiums werden Parkplätze gebraucht, anders sieht es in der Mitte der Straße aus.“ An der Rathausstraße ist, so Sauerwein, „die optimale Querung für Schüler von der Fischerstraße aus in Richtung Süden.“ Endpunkt der Fahrradstraße sei an der Friedrichstraße linksseitig. Die Maßnahme des Eigenbetriebs Stadterneuerung starte ab Sommer 2021 und dauere circa fünf Monate (Kosten: 500000 Euro).

Bezirksbeirätin Ina Grißtede (SPD) würde es begrüßen, wenn die Hol- und Bringzone für Eltern nicht gleich an der Einfahrt zur Fahrradstraße Luisenstraße, sondern links um die Ecke am Sennteichplatz eingerichtet würde. Maria Kemmer (Grüne) fand die Zufahrt von der Fischerstraße mit zwei Fahrspuren auf der einen und einer Fahrspur auf der anderen Seite „sehr kompliziert“. Das glaubte auch Christine Pospech (Linke). „Wie sollen beispielsweise Kinder aus der Friedelsheimer Straße diesen Bereich queren und in die Luisenstraße kommen?“ fragte sie. Was fehle, sei eine Abstimmung der vorgestellten Pläne mit der Schulwegplanung in Richtung Süden.

Christoph Gutknecht (CDU) wies darauf hin, dass sich die Zahl der Schillerschüler von heute 180 durch Aufnahme der Wilhelm-Wundt-Grundschule und wegen der nicht mehr festen Schulbereiche auch von Schülern von außerhalb ab September 2024 um mehr als das Zweieinhalbfache vergrößern werde. Vier Bring- und Abholplätze für die Eltern würden dann nicht mehr reichen. Es komme auch darauf an, wie die zukünftige Schule erschlossen wird. Der Haupteingang Germaniastraße werde schon heute von nur 30 Prozent der Schüler genutzt.

Kritik aus dem Gremium

Schulleiter Stefan Bolay habe deshalb eine mittige Querung beim Schulhof an der Luisenstraße vorgeschlagen. „Die vorgestellte Planung wirft nur einen kleinen Blick auf den aktuellen Stand, aber mir fehlt die Perspektive“, bemängelte Gutknecht. „Bei den Planungen ist noch einiges nachzuschärfen“. David Hergesell (FDP) sieht kritisch, dass die Fahrradstraße Luisenstraße als Vorfahrtstraße geplant ist. Das lade zum Rasen ein. Das fanden auch Bürger. Sie schlugen „eine Einbahnstraße von der Fischerstraße in Richtung Sennteichplatz“ vor. Sauerwein erklärte, er sei „offen für Vorschläge von Bezirksbeiräten und Bürgern“.

