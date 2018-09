Benefizkonzert für ein Hilfsprojekt

Nach Konzerten in Belgien, Österreich und Frankreich gastiert die bolivianische Folkloregruppe „Sacambaya“ am Samstag, 22. September, um 20 Uhr, im Jakobussaal in der Rheingoldstraße 9. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.

In der Pause bieten die Musiker unter anderem Alpaka-Pullover an, die von Frauen im Andendorf Independencia gestrickt wurden. Dieses Projekt wird seit vielen Jahren von der Neckarauer St. Jakobus-Gemeinde unterstützt.

Argentinische Klänge in Maria Hilf

Frauen im Andendorf Independencia konnten so eine neue Fertigkeit erlernen und erhalten eine eigene Einkommensmöglichkeit.

Am Sonntag, 23. September, feiert „Sacambaya“ um 11 Uhr in der Kirche Maria Hilf im Almenhof, August Bebel Straße 49, zusammen mit den Gottesdienstbesuchern die Heilige Messe. Zusammen mit dem eigens angereisten Chor aus Graz, VOCA Stiefingtal, wird die Messe Misa Criolla gesungen und gespielt. Sie gilt als das bedeutendste Werk argentinischer Sakralmusik. Die Kollekte ist auch hier für das Projekt in Bolivien bestimmt. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018