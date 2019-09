Berühmtestes Kind des Vororts

Es ist schon ein besonderer Tross, der sich da an jenem Nachmittag vom quirligen Kerwetreiben auf dem Neckarauer Marktplatz aus in Gang setzt. Angeführt von Altstadtrat Helmut Wetzel, bewegt sich ein langer Zug von Neckarauer Bürgern durch die Schmiedgasse zum Haus Waldhornstraße 27. Es ist das Geburtshaus von Steffi Graf. Denn hier soll eine Gedenktafel für die berühmte Tennisspielerin enthüllt werden.

Dass Helmut Wetzel diesen Tross anführt und die Veranstaltung mit seinem Megafon leitet, hat seinen Grund: Schon als Vorsitzender des Vereins Geschichte Alt-Neckarau hat er die Idee, verstärkt an die berühmten Söhne und Töchter dieses Vorortes zu erinnern. „Die Rheinauer machen das ja sehr geschickt mit ‘ihrem‘ Erzbischof Robert Zollitsch und dem Fußballstar Maurizio Gaudino“, weiß der Neckarauer.

Idee von Helmut Wetzel

So entsteht die Idee, hier an Steffi Graf zu erinnern. Immerhin ist die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten, als die sie firmiert, in Neckarau geboren, in der Entbindungsklinik Altendorf-Groh. Es reift der Plan, die Waldhornstraße 27 zur Station des „Historischen Spaziergangs“ in Mannheims Süden zu machen, versehen mit einer der attraktiven Tafeln, wie sie auf dem Lindenhof seit langem bewährte Tradition sind.

Wolf Engelen, in seinem Engagement für die Geschichte seines eigenen Stadtteils quasi der „Lindenhöfer Wetzel“, erklärt sich gerne bereit, die Tafel entsprechend anfertigen zu lassen. Finanziert wird sie von Lore Herbert, bekannt dafür, selten Nein zu sagen, wenn es darum geht, sinnvolle bürgerschaftliche oder karitative Aktivitäten zu unterstützen.

Das Jahr, in dem die so zu Ehrende 50 wird, bietet sich für die Enthüllung quasi an. Der runde Geburtstag am 14. Juni wäre natürlich ideal, ist aber nicht machbar, weil wichtige Akteure des Projektes zu diesem Zeitpunkt in Urlaub sind. Die Marktplatz-Kerwe jedoch ist ein guter Termin, um diesen Akt nachzuholen.

Und so kann Helmut Wetzel an jenem sonnigen Nachmittag nicht nur viele Bürger, sondern auch Ehrengäste begrüßen. Neben den Stadträten Claudius Kranz (CDU) und Bernhard Boll (SPD) auch Günter Reffert, Bürgermeister der Gemeinde Brühl zu Zeiten, als Steffi mit ihrer Familie im dortigen Luftschifferring wohnt und ihre einzigartige sportliche Karriere beginnt. „Er hat die Geldkoffer kaum ins Rathaus tragen können“, scherzt Wetzel in Anspielung auf die Steuereinnahmen, die der Tennisstar der kleinen Gemeinde in jenen Jahren verschafft.

Steffis Hebamme Ehrengast

Doch es sind auch viele andere Menschen vor Ort, die für diesen Anlass eine Rolle spielen. Vor allem Hans Albert und Christa Groh, die Betreiber der Geburtsklinik, in der Steffi das Licht der Welt erblickt. Bis 2002 ist sie in Betrieb, dient aber auch seither einem sozialen Zweck: der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung; diejenigen, die selbstständig ihr Leben meistern können, haben hier ihr Zuhause.

Christa Groh ist die Frau, die als Hebamme der kleinen Steffi am 14. Juni 1969 den Weg ins Leben ebnet – als eines von rund 10 000 Kindern, denen sie in der langen Zeit ihres Wirkens im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beinchen hilft. Und ihr Mann Hans Albert ist es, der diese Geburt danach im Standesamt im Neckarauer Rathaus bei Gemeindesekretär Helmut Mauch zu Protokoll gibt: „Die Geburtsurkunde von Steffi trägt seine Unterschrift und meine.“ Übrigens: Zwei Jahre später wird auch Steffis Bruder hier geboren.

Von ihm kann Rolf Weirether erzählen. Er ist einst sein Lehrer am Bach-Gymnasium. Als die Klasse eine Studienfahrt ins Ausland unternimmt, besteht die Sorge, als Spross der berühmten Familie könne er entführt werden: „Wir haben dann in dem Ort verbreitet, dass er nicht mit der Familie Graf verwandt ist.“ Jedenfalls hilft es. Alles geht gut.

Weirether ist zu jener Zeit aber auch Vorsitzender des Tennisclubs Harmonie, bei dem Steffi ihre ersten Schritte auf dem Center Court unternimmt: „Mit drei Jahren fing sie an.“ Sein heutiger Nachfolger Thomas Wunder spielt einmal gegen sie, als er 21 und sie 17 und bereits Nummer Drei der Weltrangliste ist: „Ich habe 0:6 verloren“, lacht er.

Bei der Feier anwesend ist auch Britta Graf. 1999 heiratet sie Peter Graf und zieht mit ihm in die Hochfirststraße ins Niederfeld. Nach seinem Tode 2013 gibt sie das Haus auf, wohnt aber weiterhin gerne auf dem Lindenhof. „Eine schöne Idee“, sagt sie zur Tafel.

