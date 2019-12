Besinnliches, Amüsantes, Fetziges

Auch dieses Jahr ist es den Musikern am Moll – Schülern wie Lehrern – erneut gelungen, das Publikum bei zwei Adventskonzerten mit einem unterhaltsamen, kurzweiligen und bisweilen besinnliches Programm zu begeistern. Rund 400 Schüler wirkten mit und nicht wenige Akteure waren in Lederhosen und Dirndl erschienen, was die Frage nach dem passenden Outfit bei einem Adventskonzert aufwarf. Doch nicht nur viel Musik, sondern auch andere kulturelle Beiträge haben Schüler und Lehrer des Moll-Gymnasiums in der Kirche Maria Hilf geboten. Und sich auch mit dem Weihnachtsrummel ihren Spaß gemacht.

Eröffnet wurde das Konzert von Leonhard Kuhn (10b) an der Orgel mit dem Largo E Spiccato von Antonio Vivaldi. Das Orchester (Mollies) folgte mit einem strahlenden Prélude aus dem „Te deum“ von Marc Antoine Charpentier, besser bekannt als Eurovisionshymne. Der Chor der 5. Klassen und das Orchester erfreuten mit „Winter Wonderland“. Die neue Flötengruppe am Moll wagte sich an die Polowetzer Tänze aus der Oper „Fürst Igor“, die hier großartig umgesetzt wurden.

Weihnachtslied im Dirndl

Mit erstaunlichem Können und großer Instrumentalvielfalt präsentierte die Bläserklasse 5 „Jingle Bells“. Bajuwarisch-satirisch ging es weiter mit dem Kinderchor und der Stomp & Performance AG. Alphornspieler Clemens Schaut (9d) eröffnete die „Alpenländische Weihnachtskantate“ mit sattem Ton. Anrührend der Kinderchor mit den Solistinnen Anna Fahrbach (8b) und Rabea Sene (8d). Durch die bayerische Weihnacht führten Aimée Porth und Sophie Stannecker (7d). „O‘Zapft is“ – torkelnd betrat ein bayerisches Dirndl die Bühne. Zur bayerischen Gaudi gab die Stomp & Performance AG auf Flaschen, Blechdosen und mit Flip Flops auf Rohren trommelnd sowie mit Kuh-Glockenklang den Takt vor.

Das Collegium Musicum besteht aus den Musiklehrern des Moll, die bei „Aftonen“ von Hugo Alfvén ganz auf die Wirkung ihrer Musik setzten, beinahe puristisch auftraten und mit viel Gefühl beeindruckten. Eine ganze Abfolge an Glanzlichtern zündete der 130 Mitglieder starke Moll-Chor mit John Rutters „All Creatures Of Our God“, begleitet von einem Soloensemble. ebenso wie bei Zdenek Fibichs „Beatus Vir“, bei dem Sopranistin Johanna Holtzhauer (10d) und Jin Yoon auf der Violine (9d) bezauberten. Viel Beifall gab es auch für „The Christmas Way“ des Moll-Chors zusammen mit dem Musikkurs J2. Das Sinfonieorchester interpretierte Maurice Ravels „Pavane pour une infante défunte“ souverän, mit erstaunlicher Reife und ganz viel Gefühl. Das Kammerorchester punktete bei Christoph Willibald Glucks „ Dance of the Blessed Spirits“ nicht nur mit musikalischer Sicherheit, sondern auch mit zwei großartigen Solisten auf der Querflöte: Rafaela-Angela Ludwig (J1) und Kervin Ho (9d).

Stürmischen Applaus gab es auch für „Die Könige“ von Peter Cornelius, vorgetragen vom Kammerchor aus Schülern, Lehrern und Eltern. Einen temporeichen, rockigen Ausklang verpasste die Big Band des Gymnasiums dem Konzert mit „Here Comes Santa Claus“. Mit stehendem Applaus und dem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied „O du fröhliche“ endete das Konzert.

Info: Fotostrecke unter www.mannheim.de/neckarau

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019