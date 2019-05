Blasorchester zu Gast

Das Sinfonische Blasorchester unter der Leitung von Tobias Mahl lädt für Sonntag, 2. Juni, um 17 Uhr in der Johanniskirche in der Rheinaustraße 19 auf dem Lindenhof zu einem Konzert mit Solisten ein.

Auf dem Programm stehen Leonard Bernsteins „Slava!“, Jean-Baptiste Arbans „ Karneval in Venedig (Trompete: Oliver Wenz), Aaron Coplands „Variations on a Shaker Melody“, Cecile Chaminades „Concertino für Flöte Op. 107“ (Flöte: Liva Spieß), Alfred Reeds „ Russian Christmas Music“ sowie Percy Aldridge Graingers „Ye Banks and Braes o Bonnie Doon“.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. mai

