Buchstaben werden lebendig

Die Gemeinschaft der Almenhofschule und Leiterin Annette Diekmann-Sauer laden für Samstag, 25. Mai, ab 10 Uhr zum Fest in die Almenhofschule in die Wilhelm-Liebknecht-Straße 8 bis 20 ein. Der Tag hat das Motto „Kinderbücher werden lebendig“.

Bei Regen wird die Eröffnung in die Turnhalle verlegt „Nach einer Begrüßung und einem kurzweiligen Programm feiern wir anschließend gemeinsam. In diesem Rahmen bieten die Klassen kleine Spiele an. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt“, so Diekmann-Sauer: „Wir sind alle Vorbilder für unsere Kinder und versuchen Müll zu vermeiden. Bitte bringen Sie Ihre eigenen Teller, Besteck und Becher mit.“ mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019