Bürger verärgert über Müll

Anwohnern am Aufeldweg II und III ist der Anblick der benachbarten Grundstücke schon lange ein Dorn im Auge. In den Gärten rechts und links ihrer Häusern liegt seit langer Zeit Müll und Unrat in Hülle und Fülle – meist Bauschutt, aber es gibt auch lose Holzzäune und Gartenabfälle, die sich vor den Grundstücken entlang der Wege türmen und vor sich hin faulen, sowie Brombeerhecken, die aus den Grundstücken in die Wege hinein wachsen. Zusammen mit Vertretern der Verwaltung, der Kommunalpolitik und der Lokalen Agenda 21 nahmen die Anwohner jetzt die Gegebenheiten vor Ort in Augenschein. Abgesehen von dem unschönen Anblick machten dabei auch Befürchtungen der Anwohner die Runde, dass die Müllberge immer mehr Ratten anlocken.

Äste liegen auf Stromleitungen

Bezirksbeirat Klaus Hesse (SPD) gab außerdem angesichts der über die Grundstücke hinaus ragenden Äste von Bäumen – die die Stromleitungen zum Teil jetzt schon drei Meter nach unten drücken – zu bedenken, dass beim nächsten Sturm die nach dem heißen Sommer ausgetrockneten Bäume brechen und die Leitungen herunterreißen könnten.

Zum Hintergrund: Am Aufeldweg gibt es nur drei bewohnte Häuser sowie den Reiterhof von Dieringer & Scheidel, die anderen Gartengrundstücke werden zum Teil von Kleingärtnern oder aber von einem Kleintierzüchterverein genutzt. Viele der brach liegenden Flächen sind relativ stark vermüllt und verwahrlost. Die Grundstückseigentümer haben ihren Müll überwiegend im Garten gelagert. Der Gestank der vor sich hin faulenden Äpfel ist bei den hochsommerlichen Temperaturen unerträglich. Der Unrat, vielfach Bauschutt aber auch ganze Bauwagen, Metallzäune und Platten von noch undefinierter Substanz, liegen jedenfalls in fast allen Gärten. Wer ihn wegräumt, ist noch ungeklärt. Erschwert wird die Situation vor allem durch die noch ungelöste Frage der Grundstückeigentümer und Nutzer. Denn die Grundstücke sind nicht selten mehrfach unterteilt.

Die Vertreter der Verwaltung haben sich die Probleme notiert. Patrick Garrecht vom Grünflächenamt will insbesondere klären lassen, ob es sich bei den Flächen vor den Grundstücken entlang der Wege, wo sich die Gartenabfälle türmen, um privates oder öffentliches Gelände handelt. Denn nur dann könne die Verwaltung tätig werden. Dazu auch Daniel Bissdorf von der Abfallwirtschaft (Qualitätssicherung): „Uns ist klar, dass das kein schöner Anblick ist. Aber im Grunde kann jeder auf seinem Grundstück machen, was er will – das ist nun einmal die Rechtslage – vorausgesetzt, es geht von dort keine Gefährdung für die Allgemeinheit aus. Wie solch ein Grundstück aussieht, geht die Verwaltung sonst nichts an.“

Mieterin klagt über Rattenplage

Da die Grundstücksnutzer jedoch ihren Müll im Garten ablagern, haben nach Aussage von etlichen Anwohnern, Nager ein neues Heim gefunden und breiten sich in der Aufeldsiedlung aus. „Wir trauen uns kaum noch, unsere Terrassentür offenzulassen“, sagte eine Mieterin. Immer wieder schlüpften die Ratten durch den Maschendrahtzaun an der Grundstücksgrenze hindurch und suchten weitere Nachbargärten auf, auch tagsüber. Dazu erklärte Robert Lang vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung: „Bei Müllbergen auf Privatgelände ist die Stadt häufig machtlos. Selbst wenn in dem Abfall Ratten hausen und sich in der gesamten Nachbarschaft ausbreiten, ist ein Eingreifen schwierig.“ Die Mieter sollten, so Robert Lang, zunächst die Grundstückeigentümer auffordern, einen Schädlingsbekämpfer zu beauftragen. Ein Eingreifen der Stadt sei erst möglich, sobald nach mehreren Aufforderungen an die Eigentümer nichts passiere.

Bezirksbeirat Hesse will indessen in der Sache Stromleitungen, der Gesetzeslage zum Trotz, am Ball bleiben und auch noch einmal mit Nachdruck bei der zuständigen Verwaltung vorstellig werden.

