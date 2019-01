„Bürgermeister“ ziert sich nur kurz

Auf dem Balkon des Neckarauer Rathauses steht der „Bürgermeister“ Walter McDavid, umgeben von mehreren Stadträten und Abgeordneten, unten auf der Straße Pilwe-Präsident Rolf Braun begleitet von charmanten Garden und dem Musikzug: Ein kurzes martialisches Wortgeplänkel, dann ergibt sich die weltliche Obrigkeit. Seit fünf Jahren residiert McDavid als Leiter der Bürgerservices in dem Rathaus und weiß längst, was regelmäßig am Dreikönigstag auf ihn zukommt.

Wenn die Pilwe naht, dann bringt sie keine Geschenke, vielmehr verlangt sie den Rathausschlüssel und damit auch die Macht, zumindest für die Dauer der närrischen Kampagne. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer auf der Straße wird der „Bürgermeister“ – den symbolischen Schlüssel noch fest in der Hand – in den gegenüber liegenden Jakobussaal abgeführt. Hier löst sich alles in Wohlgefallen auf, Rolf Braun nimmt den Schlüssel entgegen und man wünscht sich gegenseitig ein gutes neues Jahr. Man versteht sich gut. Wenige Stunden zuvor hatte Braun auf den Einwand, dass der Rathaussturm ausgerechnet immer dann stattfindet, wenn im Rosengarten die Stadt ihren Neujahrsempfang gibt, lächelnd gefrotzelt: „Uns ist unser ,Bürgermeister’ lieber als der OB.“ Ganz so wird er es nicht gemeint haben, denn zur guten Tradition gehört es, dass die Pilwe den Rathaussturm mit einem Neujahrsempfang verbindet, bei dem in der Regel ein Stadtrat in Vertretung des Oberbürgermeisters auf die kommunale Politik und städtische Vorhaben eingeht, die besonders Neckarau betreffen.

Neue Krippenplätze in Aussicht

Das übernahm diesmal Claudius Kranz. Mit ihm kamen zu dem Neckarauer Neujahrsempfang Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel (CDU), Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne), Ralf Eisenhauer, Marianne Bade und Heidrun Kämper(SPD), Steffen Ratzel (CDU), Dirk Grunert (Grüne) und Wolfgang Taubert (Mittelstand für Mannheim): eine stattliche Politikerriege. Da mag der eine oder andere Neckarauer gedacht haben, dass werde wohl an der nahenden Kommunalwahl liegen. Allerdings können die Pilwe erfahrungsgemäß auch in wahlfreien Jahren regelmäßig mehrere Politiker begrüßen.

Kranz sprach davon, dass der Gemeinderat mit mehreren Neckarauer Themen beschäftigt sei und nannte unter anderem die Einbeziehung in das Stadtentwicklungskonzept. Dann aber ging er doch auf die Kommunalwahl ein und rief die Bürger im Saal zum Urnengang auf. Neckarau sei im städtischen Parlament gut vertreten, dass solle auch nach der Wahl so bleiben. Die Bürger sollen nun die Gelegenheit nutzen, um mit ihren politischen Vertretern ins Gespräch zu kommen. Das konnten sie auch mit den Mitgliedern des örtlichen Bezirksbeirates tun. Von Mathias Kohler (SPD) etwa konnten sie erfahren, dass der Bezirksbeirat darauf beharrt, dass bei der Sanierung des Hochwasserdamms die Bäume erhalten werden, und dass in Neckarau jeweils an die 60 dringend benötigte Krippen- und Kindergartenplätze geschaffen werden. Ein Augenmerk haben die Stadtteilpolitiker auch auf das Strandbad.

Der Neujahrsempfang ist aber auch ein beliebter Treffpunkt der Neckarauer, den sie zu Gesprächen und Austausch von Neuigkeiten nutzen. Stärken konnten sie sich mit Neujahrsgebäck und belegten Brötchen zu Freibier und alkoholfreien Getränken. Mancher von ihnen verließ den Saal mit dem Jahresorden der Pilwe um den Hals.

