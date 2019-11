Bürgersprechstundemit Boris Weirauch

Weirauch vor Ort: Unter diesem Motto wird am Freitag, 8. November der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch ab 9 Uhr im Rahmen seiner Stadtteiltage auf dem Neckarauer Wochenmarkt mit einer Bürgersprechstunde präsent sein und allen Interessierten Rede und Antwort stehen.

Gemeinsam mit Stadt- und Bezirksbeiräten der SPD wird er Bürgern bei einer Tasse Kaffee für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. Im Rahmen seiner Stadtteiltage führt Weirauch in den kommenden drei Wochen Informationsbesuche in verschiedenen Einrichtungen in Neckarau, Feudenheim und Seckenheim durch und bietet jeweils Bürgersprechstunden an.

Weitere Sprechstunden sind in Feudenheim am 22. November um 10 Uhr in Weirauchs Wahlkreisbüro und in Seckenheim am 23. November um 10 Uhr beim „Politischen Frühstück“ im Alten Rathaus geplant. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.11.2019