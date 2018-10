Cello und Klavier in der Markuskirche

Musik für Cello und Klavier erklingt bei einem Konzert in der Markuskirche an der Kreuzung der Speyerer- und der Steubenstraße am Sonntag, 14. Oktober, um 17 Uhr. Der Cellist Edwin Monninger und die Pianistin Reiko Monninger-Kamata spielen Werke von Johann Sebastian Bach, Paul Hindemith, Ralph Vaughan-Williams, Frederic Chopin und Gabriel Faure. Das Konzert findet im Rahmen der „Quodlibet“-Kirchenmusiktage statt, die von den vier Evangelistengemeinden ausgerichtet werden. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Die Markuskirche wurde zwischen 1937 und 1938 von Max erbaut. Schmechelmai

