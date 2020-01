Chor zu Gast in der Matthäuskirche

Der Chor der Evangelischen Studierendengemeinde Heidelberg (ESG-Chor) führt „Ein deutsches Requiem“, eines der Hauptwerke von Johannes Brahms, in der Matthäuskirche auf. Am Samstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr erklingt das Werk in der Fassung für Soli, Chor und Orchester. Der ESG-Chor Heidelberg gibt bereits seit mehreren Jahren Konzerte in der Matthäuskirche.

Der studentische, rund 120 Personen zählende Chor hat bereits Werke wie Dvoraks „Stabat Mater“, Händels „Messiah“ oder im vorigen Winter „Elias“ von Mendelssohn-Bartholdy aufgeführt. Neben dem Chor musizieren die Solisten Julika Birke (Sopran) und Michael Roman (Bariton) sowie das Orchester der Peterskirche Heidelberg. Die Gesamtleitung hat Xaver Detzel.

Wie der Werktitel vorwegnimmt, ist „Ein deutsches Requiem“ von Brahms keine Vertonung der lateinischen Totenmesse. Vielmehr hebt es sich sprachlich und inhaltlich von anderen Requiems ab. So stehen nicht etwa die Trauer und Verzweiflung im Vordergrund, sondern Zuversicht, Hoffnung und Trost der Hinterbliebenen. Brahms stellt biblische Texte aus dem Alten und Neuen Testament zusammen und setzte eine Passage der Bergpredigt an den Anfang des Requiems.

Der Eintritt kostet 16, ermäßigt elf Euro. Vorverkauf: Pfarrbüro der Matthäuskirche, Rheingoldstraße 32, Telefon 0621/8 41 39 14. mai

