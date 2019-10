Chorleiter feiert Jubiläum

Wolfgang Schubardt. © Jakobusgemeinde

Musik bestimmt sein Leben, jedenfalls einen Großteil davon. Schon vor 50 Jahren war Wolfgang Schubardt Chorleiter in Ludwigshafen. Nun ist er seit 1979 als Organist und Chorleiter an St. Jakobus tätig und hat somit die längste Dienstzeit all seiner Vorgänger erreicht.

Der gebürtige Ludwigshafener, der bereits mit acht Jahren den ersten Klavierunterricht erhielt, mit zwölf Jahren das Orgelspiel erlernte und mit 18 Jahren ein Studium als Chorleiter begann, gibt auch nach 40 Jahren an St. Jakobus immer noch den Takt vor: Mit einem musikalischen Spaziergang durch vier Jahrzehnte möchte Schubardt sich in musikalischer und verbaler Form bei seinem Chor und der ganzen Gemeinde St. Jakobus für diese abwechslungsreichen Jahre bedanken.

Die Feier zum 40jährigen Chorleiterjubiläum in St. Jakobus von Wolfgang Schubardt am Sonntag, 20. Oktober beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Am Nachmittag um 16 Uhr lädt der Chor ein zum musikalischen Spaziergang durch vier Jahrzehnte mit Wolfgang Schubardt, Saalöffnung ab 15.15 Uhr, im Jakobushaus, Rheingoldstraße 9, Eintritt frei. ost

