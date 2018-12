Christmette in St. Jakobus

Klingende Gottesdienste zum Fest: Die St. Jakobus-Gemeinde lädt für Sonntag, 24. Dezember, um 17 Uhr, zur musikalische Festeinstimmung mit Bläserquartett ein. Die Gemeinde singt bekannte Weihnachtslieder Ausführende sind – neben dem Bläserquartett – an der Orgel Wolfgang Schubardt.

Zum Festgottesdienst am Ersten Weihnachtsfeiertag lädt die Gemeinde am Dienstag, 25. Dezember, um 10 Uhr ein. Es erklingen Werke für Chor, Streicher und Orgel: „Seht, die Herrlichkeit Gottes des Herrn“ (aus „Der Messias“) von Georg Friedrich Händel, Choräle aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach sowie das „Transeamus, usque Bethlehem“ von Joseph Ignaz Schnabel. Die Gemeinde singt bekannte Weihnachtslieder. Ausführende sind Franz Fritz an der Orgel, das Streichensemble „Churpfalz“ sowie der Chor der Seelsorgeeinheit MA-Südwest unter der musikalischen Gesamtleitung von Wolfgang Schubardt. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018