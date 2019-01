„Das erhöht die Lebendigkeit des Areals“

Der Mietvertrag ist unterschrieben, die Einzugsfeier für den Bio-Supermarkt ist für den Frühsommer geplant. Und am 1. Februar beginnen auf dem Rheingoldplatz die Bauarbeiten für 34 Pkw-Stellplätze, die von Kunden und nach Ladenschluss auch von Anwohnern genutzt werden können. Die Neckarauer Bezirksbeiräte begrüßen die Ansiedlung des Discounters. „Das erhöht die Attraktivität und Lebendigkeit des Platzes“, sagt David Hergesell (FDP). Es sei jedoch gut, dass die Pläne bereits im Vorfeld überarbeitet worden seien. Sie sahen nämlich ursprüngliche 54 Plätze vor. Und sorgten bei Kommunalpolitikern und Bürgern gleichermaßen für Kritik sowie die Forderung nach mehr Grün (wir berichteten).

Die Bezirksbeiräte hatten sich bereits im Herbst 2018 für eine attraktivere Platzgestaltung ausgesprochen – allerdings nur mit weniger als 54 Parkplätzen.

Auf der Fläche am Rheingold-Platz entstehen 32 KFZ-Stellplätze, sowie zwei Plätze für Behinderten- und Elektro-Fahrzeuge, wie Biomarkt-Vermieter Heinz Scheidel von der Diringer & Scheidel Bauunternehmung versichert: „Wir sind sehr froh, dass wir mit denn’s einen der größten Nahversorger der Biomittelbranche als Mieter für das Rheingold-Center gewinnen konnten.“

Elf neue Bäume

25 Plätze seien im Mietvertrag dem Biomarkt und seinen Kunden zur Nutzung während der Ladenöffnungszeiten alleine vorbehalten. „Nach Ladenschluss und an Sonn- und Feiertagen können alle Parkplätze durch die Anrainer unentgeltlich genutzt werden“, sagt Scheidel.

Dennoch ist Mathias Kohler (SPD) immer noch um die Attraktivität des Platzes besorgt. Er wünscht sich eine Gestaltung, die zum Verweilen einlädt: „Mit viel Grün und nicht so viel zugepflasterter Fläche.“ Da stimmt Maria Kemmer (Grüne) zu: „Oder etwas mit Wasser, um der Klimaveränderung Rechnung zu tragen.“ Beide Bezirksbeiräte sind jedoch der Meinung, dass ein Biomarkt keine 34 Parkplätze benötige.

Dass der Biomarkt gut angenommen wird wünscht sich auch Brigitte Müller-Steim (CDU): „Und, dass der Platz mit den geplanten Bänken im nördlichen Bereich sowie den Fahrradabstellplätzen, zu einem echten Begegnungsort wird. Denn momentan ist er ja tot.“

Zum vorhandenen Pflanzenbestand erklärt Scheidel, dass elf neue Bäume gepflanzt würden: „Darüber hinaus werden zwei, die aktuell noch auf der künftigen Parkplatzfläche stehen, durch eine Fachfirma ausgegraben und auf die geplante Grünfläche verpflanzt.“

Das Familien-Unternehmen Scheidel habe den Gebäudekomplex im Zeitraum von 1994 bis 1996 entwickelt und realisiert: „Bis heute bin ich vom Standort, der Architektur von Helmut Striffler und vom Nutzungskonzept des Rheingoldcenters überzeugt.“ Mit Sorge habe er jedoch in den vergangenen Jahren den steigenden Leerstand der Gewerbeflächen verfolgt: „Die städteplanerisch gewollte Funktion des Rheingoldcenters als verbindendes ,Scharnier’ zwischen den Stadtteilbereichen Neckarau und Niederfeld drohte verloren zu gehen.“

Beunruhigte Bewohner

Die Bewohner seien in der Vergangenheit zunehmend beunruhigt gewesen. „Deshalb hat sich unsere Familie dazu entschlossen, diese Handelsfläche zu erwerben und sich auf die Suche nach einem frequenzstarken Mieter zu machen. Dabei war auch klar, dass ohne die neuen Parkplätze für einen Gewerbemieter die Revitalisierung des Rheingoldcenters scheitern würde.“

Mit denn’s ziehe nun auf insgesamt 600 Quadratmetern neues Leben ins Rheingoldcenter ein. „denn’s hatte die Anmietung zwingend davon abhängig gemacht, dass die notwendigen Parkplätze ebenerdig zur Verfügung stehen“, so Scheidel: „Mit der im Herbst endgültig mit der Stadt Mannheim abgestimmten und vertraglich fixierten Überlassung der Parkplatzfläche am Rheingoldplatz konnte dieses Erfordernis erfüllt werden. Die Baukosten für den neuen Parkplatz in Höhe von 400 000 Euro trägt die Vermieterfamilie.“

Am 1. Februar werde die Diringer & Scheidel Bauunternehmung mit den Bauarbeiten beginnen: „Sofern die Witterung mitspielt.“ Er wisse, so Scheidel, aus vielen persönlichen Gesprächen, dass sich nicht nur die Bewohner des Rheingoldcenters und die dortigen Gewerbetreibenden sowie die Polizei über diese Entwicklung sehr freuen würden, sondern auch viele Menschen im Niederfeld und in Neckarau: „Das gibt mir ein gutes Gefühl.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019