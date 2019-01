„Der Belag ist katastrophal“

Seit vielen Jahren beklagen Bürger, die anliegenden Vereine und Kommunalpolitiker Stolperstellen auf dem Fußweg beim Promenadenweg. „Muss denn erst etwas passieren, bevor die Stadt handelt?“ hatten Anlieger immer wieder die Verwaltung gefragt. Nun ist etwas passiert: Ulla Kremkau, Schatzmeisterin des Kleingärtnervereins Mannheim Süd, stürzte und verletzte sich. Auf dem Weg zur Kleingartenanlage steht an dieser Stelle der durch die Wurzeln der Bäume gebrochene Belag hoch. An einer Unebenheit ist die Schatzmeisterin hängen geblieben.

Die Folge: Das Handgelenk ist gebrochen, die Unterlippe an zwei Stellen durchgebissen, die Nase verschrammt, das Knie aufgeschlagen. Als die 78-Jährige hilflos am Boden lag, sind drei Autos vorbeigefahren, haben verlangsamt und waren weg. Die Insassen eines Baufahrzeuges der Firma Diringer & Scheidel haben gehalten und geholfen, den Krankenwagen bestellt. Das gebrochene Handgelenk musste operiert werden und wurde stabilisiert durch eine Metallplatte. Die Unterlippe wurde genäht. Auf die Frage, wie es ihr heute geht, antwortete Kremkau: „Bescheiden ist kein Ausdruck.“ Sie habe die Schmerzen mit nach Hause genommen. Die Reha für den Arm sei kein Zuckerschlecken.

Mit Schlaglöchern übersät

„Das tut ganz schön weh“, erzählte sie. Sie könne kein Auto mehr fahren, sondern nur mit der Straßenbahn zum Vereinsgelände. Sie laufe auch nicht mehr auf dem Fußgängerweg, sondern auf der viel befahrenen Straße. Dies sei vor allem ein Problem, wenn das Wetter unstet und es, wie im Moment, morgens und abends dunkel ist. Sie habe zusammen mit dem Vorsitzenden des MFC 08 eine Anzeige beim Polizeirevier Neckarau machen wollen. „Doch man hat uns sehr harsch abgefertigt, weil man der Meinung war, das sei keine Straf- sondern eine Zivilsache.“ Der Vorsitzende des Kleingärtnervereins, Alexander Kubiak, erklärte: „Dieser Weg ist eine Katastrophe.“ Vor allem bei Regen und Dunkelheit könne niemand dort laufen. Kinderwagen oder Rollstühle könnten ohnehin nicht darauf fahren. „Frau Kremkau ist 78 Jahre alt und noch gut zu Fuß. Andere ältere Menschen mit ihrem Rollator haben hier größere Probleme“, sagte der Vorsitzende.

Er fordert eine Ebnung des Weges. Es gehe nicht nur um ihre Schatzmeisterin, sondern auch um ihre Besucher und Pächter. Der Verein habe insgesamt 958 Gärten mit dem Aufeld und 844 Gärten hier, und mehr als die Hälfte der Gärten werde von hier bestückt.

Hinzu kämen die vielen Kinder und Jugendlichen des MFC 08, die jetzt abends im Dunklen schnell mit dem Rad nach Hause wollen und nicht sehen in welches Loch sie fahren.

Stadtrat Wolfgang Taubert (Mittelstandvereinigung) erklärte: „Der Zustand des Weges ist jedem bekannt. Wenn ich das weiß, so ist das nicht nur grob fahrlässig, sondern vorsätzlich.“ Letztendlich gebe es eine Verantwortung für Straßen und Wege. „Wenn was passiert, so hat das auch nach dem Strafrecht Konsequenzen“, glaubte er.

