Unter dem Titel „Learning is fun“ bietet die Zweigstelle Neckarau der Stadtbibliothek am Donnerstag, 22. Februar, von 15.30 bis 16.30 Uhr, in der Heinrich-Heine-Straße 2, eine deutsch-englische Vorlesestunde für Kinder im Grundschulalter an. In spielerischer und kindgerechter Form vertiefen die Mädchen und Jungs unter Anleitung von Maximiliane Houck ihr bereits in der Schule erworbenes Grundwissen und erweitern durch neue Geschichten ihren Wortschatz. Eine kleine Bastelarbeit rundet die Stunde ab. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung unter der Telefonnummer 0621/85 11 95 oder direkt in der Bibliothek gebeten. Es fallen Materialkosten von einem Euro pro Kind an. mai