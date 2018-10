Dichtes Gedränge unter Apfelbäumen

„Der Begriff kommt daher, dass die Bäume verstreut auf der Wiese stehen, nicht dass da etwas herunterfällt“, erklärte Führungsleiter Thomas Kilian in Bezug auf das Wort „Streuobstwiese“. Zahlreiche Bürger fanden sich auf dem Parkplatz vor dem Restaurant „Strandbad“ im Stadtteil Neckarau ein, um einer Völkerwanderung gleich dem städtischen Duo Katrin Back und Thomas Kilian vom Fachbereich Grünflächen und Umwelt zu folgen und die Streuobstwiese auf der benachbarten Reißinsel zu besichtigen. Wobei die Teilnehmer allerhand interessantes Fachwissen vermittelt bekamen, verbunden mit einer Verkostung verschiedener Apfelsorten und mit ökologisch wertvollem Apfelsaft.

Ein nobler Generalkonsul

Zurück geht der Name des Naturschutzgebietes Reißinsel auf Generalkonsul Carl Reiß, der von 1843 bis 1914 gelebt hatte und der mit seiner Schwester Anna Reiß zudem die Gründung der Reiß-Engelhorn-Museen unterstützte.

Verbunden mit dem Waldpark bildet die Reißinsel eine 275 Hektar große Fläche. „Carl Reiß war immer ein Naturfreund gewesen“, schilderte Führungsleiter Thomas Kilian. Im Jahre 1881 hatte Politiker Carl Reiß das damals noch Fasaneninsel heißende Gelände erworben, um dort Ziegelton zu fördern. Wegen der Schönheit der Natur auf dieser Halbinsel im Mannheimer Süden änderte der Geschäftsmann jedoch seine Pläne und übergab das grünende Areal der Bevölkerung. Seit 1950 steht die Reißinsel unter Naturschutz.

„Die Bäume sind aufwendig zu ernten und zu schneiden“, erläuterte Experte Thomas Kilian, der laut sprechen musste, damit ihn die etlichen umstehenden Teilnehmer akustisch bis in die letzte Reihe verstehen konnten. Auf der Reißinsel werden die Apfelbäume nach biologischen Richtlinien angebaut.

Ein Abnehmer der dort wachsenden Äpfel ist die kleine Kelterei Falter Fruchtsaft GmbH in Heddesbach im Odenwald. „Der Obstbaum, so wie er hier steht, ist ein Kunstprodukt, dass muss man sich immer mal wieder bewusst machen“, betonte Redner Thomas Kilian. „Der Baum entsteht erst, wenn man ihn schneidet, wenn man ihn menschlich gesehen erzieht“, erklärte der städtische Fachmann. Ein großes Problem stelle der regelmäßige Diebstahl dar, nicht selten dringen unbekannte Diebe auf die Streuobstwiese ein und entwenden kiloweise die hängenden Äpfel in Handkarren oder Säcken, zur persönlichen finanziellen Bereicherung. Manchmal nehmen die Leute die prallen Äpfel in einem noch zu frühen Wachstumsstadium mit. „Dann beißen sie daheim in einen Apfel rein und stellen fest, der ist ja noch sauer. Wegen des zu geringen Fruchtzuckergehalts“, erzählte Experte Thomas Kilian.

Nach der Führung hielten Lisa Persigehl und Julian Haarf, die gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) beim Fachbereich Grünflächen und Umwelt absolvieren, im Rahmen einer Verkostung ein Referat über diverse Apfelsorten, die zum Teil auf kuriose Namen hören wie Kaiser-Wilhelm-Apfel, Geheimrat Oldenburg oder Rheinische Schafsnase.

Freiwilliger Einsatz für die Umwelt

„Ich wollte nach der Schule nicht gleich studieren und habe im Internet gesehen, dass es das freiwillige ökologische Jahr gibt“, erzählte Vortragsredner Julian Haarf, der im vergangenen Sommer das Abitur am Neckarauer Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium ablegte.

„Dadurch, dass die Stadt so groß ist und so viele Facetten hat, kann man überall hineinschnuppern“, freute sich der 19-Jährige darüber, seine Heimatstadt mal von umweltspezifischer Seite her kennenzulernen.

