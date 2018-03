Anzeige

Im Gemeindehaus der Freien Evangelischen Gemeinde in der Eisenbahnstraße ist eine neue Stadt entstanden. Farbenfrohe Wolkenkratzer schießen in die Höhe, Flughafen, Leuchtturm und andere wichtige Gebäude dürfen ebenfalls nicht fehlen. Dank Schienen fährt dort auch ein Zug. Drei Tage lang haben insgesamt 70 Kinder an einer Stadt aus bunten Lego-Steinen gebaut, erzählt Roland Brethauer, Gemeindemitglied und Organisator des Projekts. Zum zweiten Mal hatten Mädchen und Jungen die Gelegenheit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Junge Konstrukteure voller Elan

Gemeindemitglied Roland Brethauer organisiert das Spektakel und betreut die Kinder gemeinsam mit 35 weiteren erwachsenen Mitgliedern. Beim Luftballon-Wettbewerb können die Kinder kleine Preise wie etwa Lego, gewinnen.

Das Lego-Projekt verfolge drei Ziele, so Brethauer. „Wir wollen, dass die Kinder miteinander bauen und dass sie wissen, dass sie uns und Gott wichtig sind.“ Gleichzeitig haben die jungen Baumeister die Chance, ihre Fantasie auszuleben.

Voller Elan stürzen sich die Mädchen und Jungen in die Arbeit. Insgesamt 800 Kilo oder mehr als 100.000 Lego-Steine haben die jungen Konstrukteure verbaut. Nils erzählt, dass er zum ersten Mal dabei ist. Der Elfjährige hat einiges konstruiert. „Ich habe am Flughafen und Campingplatz sowie bei der Feuerwache mitgebaut“, erzählt er. „Das hat total Spaß gemacht.“ Jan ist in Übung: Zuhause baut er gern mal mit seinem Papa Werke aus den Kunststoff-Klötzchen. Der siebenjährige Junge hat sein Können beim Bau der Schule und Müllabfuhr eingesetzt.