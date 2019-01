Diskussion um Belastung durch Abgase

„Wie erreicht man saubere Luft in den Städten?“ lautet die Frage, wenn der SPD-Ortsverein Neckarau-Almenhof-Niederfeld für heute, Mittwoch, 23. Januar, um 19.30 Uhr, ins Volkshaus Neckarau in der Rheingoldstraße 47 zu einem Diskussionsabend einlädt.Die SPD-Gemeinderatskandidatin Ina Grißtede wird als Referentin über den aktuellen Sachstand berichten und den Teilnehmern für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen.

„Neben der Begrenzung der globalen Erwärmung ist vor allem die Verbesserung der Luftqualität ein Thema, das insbesondere die Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Vor allem die in vielen Städten zu hohe Belastung durch Stickoxide und Feinstaub wird kontrovers diskutiert“, erkläutert Bezirksbeirat Mathias Kohler: „Da in vielen deutschen Städten die Luftqualitätsziele nicht erreicht werden, erhöhen Politiker und Umweltaktivisten den Druck auf die Kommunen. Bundesweit fällen Gerichte Urteile zu Fahrverboten von Dieselfahrzeugen in Städten, unter anderem auch in den Automobilstandorten Stuttgart und München.“

Modellprojekt in Mannheim

Mannheim hingegen werde vom Bund als Modellstadt ausgewählt, um mit finanzieller Förderung diverse Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität umzusetzen und damit Fahrverbote zu vermeiden, so Kohler. Woher kommen eigentlich die geltenden Grenzwerte, welchen Beitrag haben die Autoabgase auf die Feinstaubbelastung, wie sauber können neue Diesel-Fahrzeuge sein, wie sehen die langfristigen Vorhersagen im Hinblick auf die Luftqualität in den Städten aus? Diese und andere Fragen rund um das Thema Autoabgase will der SPD-Ortsverein zusammen mit Ina Grißtede diskutieren, die sich beruflich mit dieser Thematik beschäftigt. mai

