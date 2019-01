Doppeljubiläum fordert die Aktiven

Bislang veranstaltet die Sängerhalle Germania 1879 Neckarau ihren Neujahrsempfang stets an Dreikönig. Da sich jedoch am 6. Januar zunehmend mehr Aktive und Freunde des Vereins noch im Weihnachtsurlaub befinden, wagt der Vorstand die Verlegung auf den 13. Januar. Und siehe da: Auch manche, die man hier bisher nicht gesehen hat, sind nun gekommen – der richtige Rahmen für den Start ins doppelte Jubiläumsjahr, das die Sängerhalle 2019 feiert.

Denn der Verein kann nicht nur sein eigenes 140-jähriges Bestehen begehen, sondern auch das 50. Jubiläum der Chorleitertätigkeit seines Dirigenten Volker Schneider (wenn auch nicht an der Spitze des hiesigen Chors, wo er allerdings auch schon 33 Jahre den Dirigentenstab führt).

„Unser Vereinsjubiläum werden wir nicht mit einem eigenen Konzert feiern“, erläutert Vorsitzender Wolfram Arnold in seiner Neujahrsansprache. „Denn wir haben auch so viel genug vor uns, denn wir bringen uns mit vollem Engagement in die Chorgemeinschaft Schneider ein.“ Und die besteht immerhin aus zehn Chören Region – von der Sängerhalle und dem Werkschor der RNV über Formationen an der Bergstraße bis hinein in den Odenwald.

Höhepunkt des Reigens der Jubiläumsfeierlichkeiten ist ein Jubiläumskonzert aller Schneider-Chöre, also auch der Germania, am 19. Mai, 15 Uhr, in der Stadthalle Weinheim. „Ursprünglich war dafür die Maria Hilf-Kirche auf dem Almenhof angedacht“, berichtet Arnold. Doch das war dann doch nicht möglich.

Und wer weiß, wofür es gut ist: „In der Stadthalle Weinheim haben wir viel mehr Platz – sowohl für die Aktiven als auch für die Besucher.“ Und von diesen werden viele erwartet, bietet das vom Orchester des TSV 1846 Mannheim begleitete Repertoire doch bekannte Opernchöre, Melodien der 1920 und 1930er Jahre sowie Schlager legendärer Interpretinnen von Catarina Valente über Alexandra bis zu Helene Fischer.

Auftritte mit Franz Lambert

Vom 9. bis 12. August geht es für die Neckarauer und ihre Sangesfreunde aus der Region gemeinsam mit Pop-Organist Franz Lambert in vier großen Bussen zur Konzertreise nach Böhmen. Zwei der Höhepunkte sind die Auftritte in den Kolonnaden von Karlsbad und Marienbad.

Abschluss des Jubiläumsjahres bildet ein Konzert mit dem Petersburger Knabenchor in der St. Marienkirche Weinheim. Viel Arbeit also für die Sängerhalle Germania, für die alle Aktiven benötigt und natürlich zusätzliche willkommen sind.

In diesem Sinne zitiert Wolfram Arnold das „Nachtgebet einer Chorleiterin“, das er bei der Recherche für seine Rede im Internet gefunden hat, und in dem der liebe Gott gebeten wird: „Und schick mir ab und zu/Ein neues Sängerherz dazu.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019