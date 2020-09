DRK bittet um Blutspenden

Blutspenden werden das ganze Jahr über gebraucht, aber besonders in den Sommermonaten werden Blutkonserven knapp. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher am Freitag, 11. September, von 15 bis 19 Uhr zur Blutspende im Volkshaus Neckarau, Rheingoldstraße 47-49. Als zusätzlichen Anreiz werden unter allen Blutspendern ein Weber Gasgrill und drei exklusive Grill-Chefschürzen verlost. Die Sommeraktion gilt bei allen DRK-Blutspendeterminen in Baden-Württemberg und Hessen.

Die Blutspende findet aktuell ausschließlich mit vorheriger Terminreservierung statt. Spender können sich online ihren Blutspendetermin unter terminreservierung.blutspende.de/m/volkshaus-neckarau reservieren. scho

