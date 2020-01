„Du musst nur richtig verrückt sein“

„Es war eine kurze Nacht“, verriet Stadtprinzessin Maren-Michelle I, doch sah man der Lieblichkeit nicht an, dass sie am Vorabend bis tief in die Nacht in mit den Brühler Kollergrotten erst das Ordensfest, dann eine Party gefeiert hat. „Um 4 Uhr morgens kam ich Bett, um sieben war ich schon beim Frisör. Nun stand sie beim Ordensfest der Neckarauer Narrengilde „Die Pilwe“ in der Rheingoldhalle und trug munter ihr Motto vor als hätte sie gerade ihren Gesundheitsschlaf hinter sich. Vielstimmiges „Ahoi“ und Beifall der mehr 100 Fasnachter aus der ganzen Region war ihr sicher. Und das, obwohl nicht alle mitbekommen haben, was sie da rezitierte.

Wenn sich die Fasnachter in so großer Zahl treffen, gibt es viel zu erzählen. Christine I. von Grün-Weiß Schönau, die kurz darauf ihr Motto ebenfalls vortrug, platzte der Kragen: „Es ist ziemlich respektlos, einer Prinzessin nicht zuzuhören. Und als noch eine weitere Prinzessin meinte, „Hört ihr mir zu, oder soll ich später kommen“, herrschte Stille im Saal.

Rund 50 Abordnungen von befreundeten Fasnachtsvereinen fanden den Weg zu Pilwe nach Neckarau, begleitet von elf Prinzessinen, die jüngste unter ihnen, Mathilde I. vom Limburgerhof. Die Zusammenkunft galt nicht nur der üblichen gegenseitigen Aufmunterung für die heiße Phase der „Fünften Jahreszeit.

Die Fasnachter zollten dem Pilwe-Präsidenten Rolf Braun durchweg Anerkennung für seine lange Amtszeit. Seit 33 Jahren steht Braun an der Spitze der Pilwe, genau daran erinnert der Jahresorden der Narrengilde. Das ist schon eine tolle Leitung. „Wie schaffst du es?“, fragte der noch amtierende Stadtprinz Dirk II. „Da musst du nur richtig verrückt sein“, entgegnete der Neckarauer Obernarr.

Debatten bis tief in die Nacht

Das musste man wohl auch sein, wenn, wie sich der langjährige Präsident erinnerte, zu Beginn seiner Amtszeit sich der Elferrat jeden Montag traf und bis tief in die Nacht debattierte. Fünf Mal stellte die Pilwe seitdem die Stadtprinzessin. Einige Elferräte gingen, andere kamen, der Chef blieb. „Und wir haben wieder junge Elferräte im Gremium, das hält den Präsidenten jung“, so Braun. Es ist wohl auch die engagierte Truppe, die er um sich schart. Etwa die Elferratsdamen, die regelmäßig zum Ordensfest mehr als 500 belegte Brötchen vorbereiten und Getränke ausschenken und die Gardemädchen, die lächelnd durch das Gedränge im Saal Getränke auf Tabletts anbieten.

Und als ein Präsident aus der Vorderpfalz auf Brauns weitere elf Jahre anstoßen will, lächelt dieser nur. jan

