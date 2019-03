Edle Pferde mit Grazie am Start

In der Halle der Reitgemeinschaft Mannheim-Neckarau ist es am Sonntagnachmittag so fast still, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Wäre da nicht der gleichmäßige Ton der Hufen, wenn die Pferde über den Boden laufen, traben oder galoppieren. Applaus spenden die Zuschauer lediglich am Ende der Prüfung: Bei der Sparte Dressur ist das Publikum angehalten, sich so ruhig wie möglich zu verhalten. Denn die Vierbeiner könnten sich erschrecken – und die gesamte Prüfung könnte gefährdet sein, erklärt Simone Volckmann, Stellvertretende Vorsitzende und Turnierleiterin.

Beim Hallenturnier des Vereins, das an zwei Wochenenden stattfindet gibt es 440 Nennungen allein an geplanten Dressur-Starts und 360 Pferde, die im Einsatz sind. An dem ersten Wochenende steht Dressur auf dem Programm, von Donnerstag an messen die Reiter ihre Kräfte beim Springen. Zahlreiche Vereinsmitglieder packen mit an – von der Organisation bis zum Imbiss.

Jedes Detail ist wichtig

Bei der Dressur achtet die Jury auf jedes Detail eines Ritts. Häufig entscheiden Nuancen über die Note der Teilnehmer und damit auch die Platzierung. Damit eine Prüfung erfolgreich ist, müssen Reiter und Pferd eine Lektion korrekt ausgeführen, sagt Volckmann. Wichtig sei auch, dass beispielsweise ein Wechsel von Galopp auf Trab am richtigen Abschnitt der Halle ausgetragen wird, so Pressewartin Jeanette Fritz. Die Reiter prägen sich die Kür ein und steuern das Pferd subtil.

„Optimal ist es, wenn man gar nicht sieht, dass ein Reiter etwas tut“, sagt Fritz. Damit die Richter auch die Haltung des Halses sehen können, muss die lange Mähne der Huftiere eingeflochten sein. Wenn die Jury die Glocke läutet, geht es los: Reiter und Pferd machen sich bereit für ihren großen Auftritt. Herzklopfen inklusive. Die Pferde unterscheiden sich nicht nur in der Fellfarbe, sondern auch in Temperament und Persönlichkeit. Ein Schimmel trabt zunächst leichtfüßig, erschreckt sich aber plötzlich. Bel Piero, dessen dunkelbraunes Fell wie Gold glänzt, präsentiert sich als begabter Prüfling, der fast schon tänzelnd wie eine Ballerina die Lektion absolviert.

Beim Dressurwochenende stehen 13 verschiedene Prüfungen auf dem Programm. So sollen auch jugendliche Nachwuchsreiter und junge Turnierpferde die Chance bekommen, mitzumischen. Die schwierigste Prüfung findet am Sonntag statt, nämlich die Klasse M*. In der Abreithalle können sich Reiter und Pferd auf die Prüfung vorbereiten.

Von Donnerstag 21. März an finden die Prüfungen im Springen statt. Insgesamt 20 Prüfungen werden über die Bühne gehen. So werden sowohl Stilspring-Wettbewerb des Nachwuchses stattfinden als auch die vier schweren Prüfungen der Klasse S. Zu gewinnen gibt es unter anderem Geld und Ehrenpreise. Am Sonntag findet das S**-Springen statt, bei dem es besonders spannend werden soll. Samstags und sonntags werden bei gutem Wetter Kutschfahrten in den Waldpark sowie Ponyreiten für Kinder angeboten. Am ersten Wochenende seien die Kutschfahrten aufgrund des schlechten Wetters jedoch ins Wasser gefallen, erzählt Volckmann. Der Großteil der Turnierteilnehmer stammt aus Baden-Württemberg, aber auch Hessen und die Pfalz, sagt Volckmann. Einige Teilnehmer mit guten Leistungen gehören der Reitgemeinschaft an.

Faszinierte Zuschauer

Artur Sacha, Ausbilder für Schulpferde, hat zweimal den zweiten Platz bei der L-Dressur erreicht. Und Sylvie-Antonia Kuhn ist mit ihrem Pferd The Black Highlight bei der Disziplin an der L-Dressur mit Trense erste geworden mit einer Note von 7,5. Seit 1997 ist die junge Frau im Verein. In der Halle höre und sehe sie nichts, erzählt sie. Bevor sie sich der Jury stellt, ist sie schon ein wenig aufgeregt, doch dann freue sie sich, dass sie losreiten darf. An diesem Sonntag steigt sie jedoch nicht aufs Pferd. „Ich bin hier als Zuschauer und helfe mit“, sagt sie. Außerdem fiebert sie mit ihren Vereinskolleginnen mit. Max und Christina Bauer schauen ebenfalls zu. „Uns gefällt es immer gut“, sagt Max Bauer, der ebenfalls im Verein reitet.

Timo Kemmerer wartet auf seine Platzierung. Mit dem Wallach Solidago hat er die Note 7,3 erreicht. Seit mehr als 30 Jahren ist Kemmerer beim Hallenturnier dabei. „Es ist gut durchorganisiert“, sagt er. Auch die Professionalität der Veranstalter gefällt ihm. Der Teilnehmer vom Reitverein Wiesenthal hat sich Unterstützung von seiner Frau Aileen und Söhnchen Paul garantiert. Außerdem ist auch Christoph Stoll mit seiner Partnerin Elena De Punzio mit von der Partie. Stoll gehört Solidago. Er fiebert fleißig mit. Das Turnier und die Umgebung gefallen ihm. „Die Anlage ist gepflegt“, lobt er. Die Gruppe schaut den anderen Teilnehmern gebannt zu. „Es ist interessant zu sehen, was die Konkurrenz macht“, verrät Aileen Kemmerer schmunzelnd.

