„Ein Biomarkt braucht keine 30 Parkplätze“

Die Bezirksbeiräte haben bei der von Stadträtin Marianne Bade (SPD) geleiteten Sitzung des Bezirksbeirates Neckarau die geplante Ansiedlung eines Biomarktes zur Belebung des Rheingoldplatzes begrüßt. Aber sie hatten sich schon im Vorfeld dafür ausgesprochen, eine attraktive Platzgestaltung zu unterstützen – allerdings nur mit weniger als den ursprünglich im Bebauungsplan vom Januar dieses Jahres vorgesehenen 54 Parkplätzen. Der jetzt von Klaus Ellinger vom Fachbereich Stadtplanung vorgelegte neue Plan sieht 32 Stellplätze, zwei für Behinderte sowie zwei Elektroladestationen im südlichen Platzbereich vor.

Zur rechtlichen Situation erklärte Ellinger: „Wir haben es hier nicht mit einer Grünfläche, sondern mit einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zu tun“. Dennoch hätten sich die Stadtplaner nach dem letzten Gespräch viele Gedanken gemacht. Und sie hätten auch auf Wunsch der Bezirksbeiräte bei den Stellplätzen eine ganze Menge reduziert – zugunsten einer großen Frei- und Grünfläche mit Bänken im nördlichen Bereich.

Polizeistreife vor Ort

Mathias Kohler (SPD) hätte sich eine Vorabinformation gewünscht: „Es ist schwierig zu beraten, wenn der Plan erst auf der Sitzung präsentiert wird, zumal es keine Vorlage gibt.“ Er fühle sich im Ehrenamt „ein Stück weit auf die Füße getreten“. Es habe einen „faden Beigeschmack“, wenn die Verwaltung zusammen mit dem Investor entscheide: „Ein Biomarkt braucht nicht 30 Stellplätze.“ Das fand auch Christine Pospech (Linke). Für Steffan Norra (Grüne) ist der Plan „ein zu schneller Schuss“. Er bedauerte: „Grünfläche unter Bürgerbeteiligung gestalten, kommt jetzt nicht vor.“ Christoph Gutknecht (CDU) wollte wissen, wie die Zufahrt für den Anlieferverkehr geregelt ist. Er befürchtete: „Es könnte eine kritische Stelle werden.“ Bernhard Boll (SPD) zeigte sich irritiert: „Nach jetzigem Status erfolgt die Umsetzung im September/Oktober, und wir diskutieren Detailfragen.“ Sebastian Boese (CDU) wollte wissen: „Ist das der endgültige Plan und wie sieht es aus mit der Baugenehmigung?“ Ellinger erwiderte, er habe gedacht, eine Informations-Vorlage sei ausreichend, und diese komme auch noch. Als Verwaltung seien sie davon ausgegangen, dass der Bebauungsplan rechtens ist und Kraft hat.

Auf dieser Grundlage sei auch der Vertrag mit Investor Diringer & Scheidel geschlossen worden. Natürlich seien sie bereit, sich mit dem Bezirksbeirat auszutauschen. Sie wollten im AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) nur eine Grundsatzentscheidung. Noch mal das Fass aufmachen mit einer Bebauungsplanänderung sei auch nicht im Sinne des Gemeinderates. Ellinger wehrte sich auch gegen den Vorwurf der Taktik. Supermarktbetreiber Denns komme nur, wenn es ebenerdige Parkplätze gebe. Den Aufenthaltsbereich zu vergrößern, sei im Übrigen ein zähes Ringen gewesen, betonte Ellinger. Thomas Ostheimer vom Stadtplanungsamt ergänzte, dass die Frage des Platzes für den Anlieferverkehr noch nicht geklärt sei.

Die Zufahrt zu den Parkplätzen erfolge von oben aus Neckarau in Richtung Markuskirche um den Platz herum über die Taxi- und Busspur. Die Autofahrer kämen auch ohne Behinderung auf der anderen Seite wieder raus – tangiert von der Tiefgaragenausfahrt im Schatten der Signalanlage. Anwohner befürchteten, dass durch Rückstau der Taxis zu den Stoßzeiten die Einfahrt zum Parkplatz gestört wird. Sie wünschten auch, dass das Gelände nach Geschäftsschluss nicht geschlossen wird. Ellinger versprach, für eine entsprechende vertragliche Regelung zu sorgen und auch die Frage des Anlieferverkehrs zu klären.

Was die Anwohner stört, sind die parkenden Fahrzeuge im Fußgängerbereich um das Rheingoldcenter herum sowie die zugeparkten Gehwege. „Und die Polizei tut nichts“, so Peter Deffaa. Dagegen wehrte sich Revierleiter Elmar Hörsch. Sie überwachten im Rahmen ihrer Streifenfahrten auch den ruhenden Verkehr, allerdings schwerpunktmäßig in der Neckarauer Straße. Außerdem werde der ruhende Verkehr durch die Fahrradstreife und den Kommunalen Ordnungsdienst überwacht.

