Ein Haus der Bürger

Christa Groh wirkt Jahrzehnte lang als Hebamme in der Geburtsklinik Altendorf-Groh in Mannheim-Neckarau. Rund 10 000 Kindern hilft sie in dieser Zeit im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beinchen. So auch einem Mädchen am 14. Juni 1969. Ihr Mann Hans Albert gibt diese Geburt beim Standesamt im Neckarauer Rathaus vor Gemeindesekretär Helmut Mauch zu Protokoll: „Die Geburtsurkunde trägt seine

...