Ein „magischer Ort“

1975 in Neckarau am Neckarauer Waldweg 30 gegründet, hat sich die Freizeitschule mit ihrem Kurs- und Seminarangebot für Groß und Klein entwickelt.

Mit dazu gehört ein Kinderbetreuungsangebot in einem freien anthroposophischen Bildungszentrum für Kinder wie auch Erwachsene entwickelt.

Seit 1992 bietet man in der Freizeitschule auch eine Hortbetreuung an. Derzeit sind 120 Kinder in sechs Gruppen in der Freizeitschule und den beiden dazugehörigen Horthäusern untergebracht.

Seit 2013 besteht der Kindergarten mit zehn Plätzen, eingerichtet für Kinder, die schulpflichtig, aber noch nicht schulreif sind. ube