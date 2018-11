„Ein paar Stunden Geselligkeit finden“

Für 160 Gäste hatte die Matthäusgemeinde im Jakobussaal in Neckarau die liebevoll geschmückten Tische gedeckt – zur Mittagszeit waren alle Plätze mit bedürftigen Menschen besetzt. Die vor vielen Jahren von der evangelischen Gemeinde begonnene Tradition lebt weiter: Jeder der an diesem Sonntag anklopft, bekommt eine warme Mahlzeit beim „Essen für Bedürftige“. Am St. Martinstag öffneten nun engagierte Gemeindeglieder die Tür für die Ärmsten in der Stadt.

Und viele Gäste kamen – aus Neckarau und anderen Mannheimer Stadtteilen, aber auch von Orten außerhalb der Stadt. „Aber nicht nur wegen der warmen Mahlzeit, sondern auch, weil wir hier für einige Stunden Unterhaltung, Spaß und Geselligkeit finden“, sagte eine Besucherin . Die 57-Jährige hat nur eine kleine Rente und Grundsicherung. „Die meisten hier haben kein oder nur wenig Geld – zum Leben reicht es zwar, aber nicht immer für eine warme Mahlzeit“, erzählte sie. Sie könne der Matthäusgemeinde nicht genug danken.

Essen und gute Gespräche

Auch der 72-jährige Hans Blaess gehört zu den Stammgästen. „Für mich als Rentner ist das Geld knapp und es ist schwieriger, sich täglich was zum Essen zu besorgen“, berichtete er. „Hier bei der Matthäusgemeinde kriegen wir ein gutes Essen, die Gesellschaft ist angenehm, ich kenne die Leute und man hat mal Unterhaltung, doch das Wichtigste ist, dass es nichts kostet“, freute er sich.

Das Essensangebot in der kalten Jahreszeit ist für viele Menschen, die am Existenzminimum leben, überlebenswichtig. „Immer mehr Frauen und Männer kommen“, berichtete Annette Arnold, die seit mehr als zehn Jahren das Bedürftigenessen der Gemeinde organisiert: „Anfangs fand die Winterspeisung im Gemeindesaal von Matthäus statt, Doch die Gäste wurden immer mehr.“ Deshalb hätten sie bei der katholischen Nachbargemeinde nachgefragt, ob sie deren Gemeindesaal nutzen können. Seit acht Jahren findet das Bedürftigenessen der Matthäusgemeinde nun schon im Jakobussaal statt.

Annette Arnold kümmert sich um die Organisation und den Service. Die Vorbereitungen dafür beginnen bereits im Sommer. Die 20 Helfer, von denen viele schon von Anfang an regelmäßig mithelfen, aber auch die zwei Neuen an diesem Sonntag, müssen eingeteilt und in die Aufgaben eingewiesen werden.

Großzügige Helfer

Um 10 Uhr hatte Annette Arnold begonnen, die Tische im Jakobussaal zu decken. Bereits eine Stunde später kamen die ersten Gäste. Sie bekamen schon mal eine Tasse Kaffee zum Aufwärmen. In der Küche bereitete Walter Schlampp ab 9 Uhr morgens das Essen vor: Es gibt Schnitzel, Kartoffelbrei und Rotkraut – und natürlich Nachschlag. „240 Schnitzel und 120 Wienerle in Reserve – keiner geht hungrig hier raus“, sagte der gelernte Konditormeister und Hobbykoch, der früher auch schon auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet und deshalb Erfahrung hat mit der Zubereitung von Essen für viele Gäste. „Es macht Spaß“, sagte er. Nach dem Küchendienst ging er von Tisch zu Tisch und fragte, ob es geschmeckt habe, und alle waren begeistert. Hinterher gab es noch Kaffee und Kuchen.

Pfarrer Tobias Hanel dankte der Gemeinde St. Jakobus, die ihren Saal kostenlos zur Verfügung stellte, allen ehrenamtlichen Helfern und besonders Annette Arnold und Walter Schlampp.

Der Pfarrer dankte auch den Sponsoren, besonders Peter Piekenbrock. Der Inhaber der IT-Firma Cairo AG in der Voltastraße hatte den größten Teil der Hilfsaktion finanziert.

