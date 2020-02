Eine Schule mit besonderem Profil

Auf großes Interesse stieß der Tag der offenen Tür am Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium. Bei stündlich stattfindenden Führungen erhielten die Besucher einen Einblick in den Unterricht an der weiterführenden Schule in Neckarau. Mit viel Fantasie und Kreativität hatten die Projektgruppen Aktivitäten vorbereitet, die nicht nur die Besucherkinder, sondern auch Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten in ihren Bann zogen. Direktorin Heike Frauenknecht begrüßte die zahlreichen Gäste.

Während sich die Viertklässler bei einer speziellen Kinderführung mit Ella und Marie selbstständig auf den Weg durch die verschiedenen Räume machten, boten Rüdiger Eisenlohr und Julia Buxel im Wechsel Führungen für die erwachsenen Besucher an. Dabei informierten die Lehrer Rainer Hofgesäß oder Sören Kaltenmaier die Besucher zunächst über die Schwerpunkte und Profile der Schule. Das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium steht als evangelische Schule allen Konfessionen und Religionen offen.

Andachten in Matthäuskirche

Außergewöhnlich sind die zweimal wöchentlich stattfindenden Morgenandachten in der benachbarten Matthäuskirche. Die Teilnahme am evangelischen oder katholischen Religionsunterricht ist verpflichtend. Diakoniekurse in der Oberstufe ergänzen den Religionsunterricht mit praktischen Tätigkeiten. Eine Besonderheit ist: Das Bach-Gymnasium bietet neben G8 (achtjähriger Bildungsgang) auch die Möglichkeit, den neunjähriger Bildungsgang G 9 zu wählen. Angeboten werden beide Bildungsgänge entweder mit sprachlichem Profil (drei Fremdsprachen) oder naturwissenschaftlichem Profil (zwei Fremdsprachen und naturwissenschaftlich- informationstechnischer Schwerpunkt).

Beim Rundgang durch die verschiedenen Gebäude und Klassenräume des Gymnasiums – das mit der Matthäusgemeinde und Gemeindediakonie als engem Kooperationspartner im Herzen des Stadtteils den „Neckarauer Dreiklang“ bildet – konnten die Besucher die vielen Lern- und Erfahrungsfelder erkunden, die die Schule im sprachlichen und naturwissenschaftlichen Profil, in den musisch-künstlerischen und diakonischen Schwerpunktbereichen sowie im Sport bietet. Eine weitere Besonderheit am Bach-Gymnasium ist außerdem der Eine Welt Laden, der als Schülerfirma betrieben wird. Bei den Besuchern begehrt waren die T-Shirts des schülereigenen Labels „KEAFFA“. Der fünfjährige Levi war fasziniert von den Lego-Mindstorms, die Achtklässler im Fach NiS hergestellt hatten. Seine zehnjährige Schwester Frida will nach den Sommerferien aufs Bach-Gymnasium gehen, obwohl die Familie in Feudenheim wohnt. „Ich bin sehr begeistert von der Schule, auch vom Gelände und vor allem vom Angebot“, sagte ihre Mutter, Jasmin Nikolic.

Auf der Suche nach einer schönen Schule für ihre Tochter Malin schaute sich auch Janina Baschwitz aus Neuostheim im Neckarauer Gymnasium um. Sie selbst habe früher das Bach-Gymnasium besucht und könne ihrer Tochter die Schule nur empfehlen. „Weil ich damals hier angekommen bin und mich wohl gefühlt habe; es ist eine tolle Schulgemeinschaft und auch die Lehrer sind toll“, schwärmte sie.

Viel Spaß hatten Nisa und Rana beim Latein-Quiz im „Sprachentreff“ im Studienhaus. Bei schwierigen Fragen standen Gymnasiasten aus verschiedenen Klassen den Grundschülern hilfreich zur Seite. „Das ist für die Grundschüler eine einmalige Erfahrung, der Kontakt zwischen kleinen und großen Schülern funktioniert einfach gut“, fand Lehrerin Sabine Pagel.„Die Schule gefällt mir sehr“, sagte Viertklässlerin Tara. Auch der zehnjährige Aurelio fand den Tag der offenen Tür „sehr interessant“. Die Besucher erlebten bei der Führung außerdem eine mitreißende Rhythmik-Präsentation und einen temperamentvollen Auftritt der Trommel AG im Ott-Heinrich-Stift. In der Mensa spielte die Jazzband „Off-Beat“. Unter Leitung von Peter Jacob dynamisch auf zum geselligen Beisammensein. Ein „Augenschmaus“ war die Ausstellung mit künstlerischen Arbeiten von Schülern aus den verschiedenen Klassenstufen in der Matthäuskirche.

