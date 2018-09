Einladung an Konfirmanden

„Konfi3“ lautet das Motto, wenn die Johannisgemeinde für heute, Freitag, 14. September, um 17 Uhr, im Gemeindezentrum Johannis, in der Rheinaustraße 21 zum achten Mal Drittklässler zu einem Informationsnachmittag mit Pfarrerin Susanne Komorowski einlädt. Ähnlich wie im Kommunionunterricht gibt es dabei einiges zu hören und viel zu erleben für die Kinder und ihre Eltern: In drei Blöcken sollen Kirche, Taufe und Abendmahl entdeckt werden. Für die Leitung der Konfi3-Gruppe sind interessierte Eltern gesucht, Unterstützung gibt es aus dem Pfarramt. „Konfi3“-Start ist dann am 6. Oktober mit einem Eltern-Kind-Frühstück um 9 Uhr. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.09.2018