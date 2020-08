„Einsatz erfolgreich“

Der SPD-Ortsverein Neckarau, Almenhof, Niederfeld begrüßt ausdrücklich die Einrichtung eines Eltern-Kind-Zentrums im Stadtteil. Die bestehenden Eltern-Kind-Zentren in Mannheim haben sich nach Einschätzung der Sozialdemokraten bewährt. Der Neckarauer Stadtrat Bernhard Boll betonte die Bedeutung guter Sprachkenntnisse von Kindern. „Sie sind ein wichtiger Schlüssel zur Teilhabe und zur Bildungsgerechtigkeit. Deswegen haben wir in unserem Neckarauer Wahlprogramm gefordert, dass für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf es Angebote innerhalb des Stadtbezirks geben muss.“

Familien früh begleitet

Die Fachverwaltung hatte im Ausschuss für Bildung, Gesundheit und Jugendhilfe zur Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom letzten Dezember einen Beschlussantrag eingebracht, nach Fertigstellung des Neubaus der katholischen Tageseinrichtung für Kinder am Standort „Maria Hilf“ im Almenhof ein Eltern-Kind-Zentrum einzurichten. Die Trägerschaft übernimmt der katholische Träger der dortigen Tageseinrichtung für Kinder. „Endlich wird dem nachgekommen, was wir schon seit Jahren fordern“, freut sich die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sabine Leber-Hoischen. Es sei wichtig, diese Familien früh zu begleiten und niederschwellige Angebote zu machen. Allerdings habe man sich, so Boll, „einen zentraleren Ort gewünscht“, aber es mache auch Sinn, das Zentrum in einen Neubau bereits einzuplanen. Die Neckarauer SPD hoffe, dass wie geplant mit dem Kindergartenjahr 2022/2023 der Betrieb des Eltern-Kind-Zentrums aufgenommen werden kann. red/scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020