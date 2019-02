„Elektroautos sind leider noch eine Rarität“

„Luftschadstoffe Stickoxide – welchen Anteil hat der Verkehr?“ fragte Bernhard Boll. Der stellvertretende Vorsitzende des SPD Ortsvereins Neckarau-Almenhof-Niederfeld moderierte die Diskussionsrunde zum Thema „Saubere Luft in den Städten“ mit mehr als 20 Teilnehmen im Volkshaus. Chemieingenieurin Ina Grißtede – die 43-Jährige Stadtratskandidatin ist Laborleiterin NOx-Speicherkatalysatoren bei der Umicore AG & Co. KG in Hanau-Wolfgang – informierte über den aktuellen Sachstand.

Stickstoffdioxid ist in aller Munde – oder besser gesagt in vielen Lungen. Denn die Belastung übersteigt in vielen Städten die gültigen Grenzwerte. Aber woher kommt das Stickstoffdioxid überhaupt? Der Straßenverkehr ist Schuld an der hohen Stickoxidbelastung, sagen Umweltexperten. Die Autolobby streitet das ab. „Tatsache ist, dass in den letzten Jahren die Belastung mit Stickoxiden in deutschen Städten deutlich zurückgegangen ist, die Luft ist sauberer geworden“, berichtete Grißtede. Grund dafür seien sowohl Verbesserungen in der Fahrzeugtechnik durch die Einführung von Katalysatoren und immer saubereren Motoren, aber auch die Verringerung des Schadstoffausstoßes von Kraftwerken und Industrie. „Trotzdem ringen die Kommunen mit Grenzüberschreitungen von Schadstofflimits, die von der EU vorgegeben wurden“, so Grißtede.

Europaweites Problem

Das Stickstoffoxid sei ein europaweites Problem, vor allem in den Städten. Stickoxide (NOx), die tief in die Lunge eindringen und zu Reizungen und Entzündungen führen könnten, würden besonders von Dieselmotoren freigesetzt. Da die Abgasreinigung bei fast allen Diesel-PKW nicht ausreichend funktioniere, würden selbst neue Fahrzeuge im Durchschnitt sechs Mal mehr NOx als erlaubt in die Luft blasen.

In vielen Städten hat das Umweltministerium Messstationen aufstellen lassen. Auch in Mannheim gibt es feste Messstationen: am Friedrichsring/U2 und Mannheim-Nord, sowie eine verkehrsnahe Sondermessung in der Neckarauer Straße. Doch Grenzwerte schützten nur bedingt. „Die EU-weiten Grenzwerte für Stickoxide liegen bei einem Jahres-Mittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Zudem gilt, dass das Ein-Stunden-Maximum von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nur 18-mal im Jahr überschritten werden darf“, berichtete die Expertin.

Auch der Nutzen der in Deutschland eingeführten Umweltzonen mit Fahrverboten für Pkw sei sehr fraglich. „Wie aber kriegen wir bessere Luft in die Städte und welche Lösungen sind in Sicht?“ Die Expertin glaube: „Reale Testbedingung statt der bisherigen Labormessungen mit sorgfältig ausgewählten Prototypen und ohne Nachkontrollen, unabhängige Nachprüfungen von Fahrzeugen im Straßenverkehr und Sanktionen bei Verstößen würden helfen, den Schadstoffausstoß auch bei Diesel-PKW deutlich zu reduzieren.“ Elektroautos seien leider in vielen Ländern noch eine Rarität.

Doch dreckige Luft und der Klimawandel trieben ein Umdenken voran: Der öffentliche Nahverkehr und Radwege würden zunehmend ausgebaut.

Zuhörer äußerten Zweifel an den Standorten der Messstationen. Man könne auch die Industrie nicht zum Buhmann machen, die sich an europaweit ausgehandelten Messwerten orientiert habe, und ebensowenig durch Fahrverbote die Leute bestrafen, die ein vermeintlich gutes Auto gekauft haben. Die Umstellung auf E-Mobilität sei sehr riskant. Elektroautos seien teuer, es fehle an Reichweite und Tankstationen.

Schnelles Handeln gefordert

Stadträtin Marianne Bade erklärte: „Die Politik ist aufgefordert, schnell zu handeln und den ÖPNV zu fördern, damit er attraktiv wird.“ Zur geforderten Verbannung von Individualverkehr aus Städten erklärte der Ortsvereinsvorsitzende Mathias Kohler: „Da werden immer Weltuntergangsszenarien an die Wand gemalt – dass Mannheim stirbt.“ Die Attraktivität Mannheims hänge zusammen mit dem großzügigen Fußgängerbereich. „Es ist schlimm, man muss immer drum kämpfen“, meinte Kohler. Ein Beispiel sei der Bio-Supermarkt am Rheingoldplatz, wo ein Parkplatz auf der Grünfläche an der Haltestelle entsteht: „Wir werden den Kampf nicht aufgeben.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019