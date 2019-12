Eltern fordern Lösungen

Die Sicherheit der Neckarauer Schulkinder im Straßenverkehr sowie Teilzeithortplätze waren zwei der Themen, die bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung in der Mensa des Bach-Gymnasiums unter Leitung von Stadträtin Elke Zimmer (Grüne) auf der Tagesordnung standen.

Da bis zum Jahr 2025 die Realschule am Standort Wilhelm-Wundt-Schule ausgebaut und eine fünfzügige Ganztagsgrundschule in der Schillerschule Einzug halten soll, sind etliche Eltern bereits jetzt beunruhigt. Heike Fleischmann vom Fachbereich Bildungsplanung und Schulentwicklung der Stadt betonte, dass zum einen sichergestellt sei, dass die Kinder nicht während des laufenden Schuljahres in die Schillerschule umziehen müssen. Zudem forderten die Bezirksbeiräte die Verwaltung auf, bereits jetzt für die Sicherheit der Grundschüler auf ihrem neuen Schulweg Vorsorge zu treffen. „Die Zeit drängt“, betonte auch Elke Zimmer, „denn die Planungen laufen schon“. Und da müsse bereits jetzt an zusätzliche Ampeln und Zebrastreifen gedacht werden. Schillerschul-Rektor Stefan Bolay versicherte, dass er sich „für ein sicheres Ankommen“ der Mädchen und Jungen an der Luisenstraße mit einsetzen werde.

Zudem baten Eltern darum, zu klären, ob es möglich sei, Hortplätze an festgelegten Tagen für verschiedene Kinder zu splitten. „Das ist tatsächlich möglich“, versicherte Zimmer, „aber zu wenig bekannt“. Die Nachfrage sei deshalb bislang schlichtweg nicht existent. Somit forderten die Bezirksbeiräte den Fachbereich auf, diese Teilzeithortplätze auf einer Homepage offensiver anzubieten.

Räumliches Problem

Einigen Eltern bereitet es Sorgen, dass ihre Kinder zwar in der verlässlichen Grundschule mit einer Kernzeit bis 14 Uhr einen Platz bekommen haben, aber nur die Ganztagshortkinder ein Mittagessen erhalten. „Das bedeutet“, erläuterte ein Vater, „dass die Kinder um 7 Uhr frühstücken und bis 14.30 Uhr auf Brote angewiesen sind“. Bolay betonte, dass ab 2024 in der Schillerschul-Mensa für alle Kinder Platz für ein Essensangebot vorhanden sei. Ein bis dahin, laut Stadt, vor allem räumliches Problem. „Dessen stadtweiter Lösung sich auch der Bildungsbürgermeister demnächst annehmen wird“, versicherte Zimmer.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019