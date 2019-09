Eltern klagen über Mangel an Angeboten

„Es stimmt einfach nicht, dass alle Eltern, die das wollen, Ganztagsplätze bekommen“, klagt ein Vater aus dem Publikum. Die Kinderbetreuungssituation im Stadtteil ist ein Thema, das den Bezirksbeirat Neckarau bei seiner jüngsten Sitzung in der Mensa des Bach-Gymnasiums beschäftigt.

Der Neckarauer Familienvater gibt zu bedenken, dass zwar viele Eltern in Teilzeitjobs beschäftigt seien: „Aber Teilzeit heißt eben nicht immer auch gleichzeitig halbtags.“ Das habe zur Folge, dass vielen Familien mit einem Platz in der Verlässlichen Grundschule (VGS) nicht geholfen sei. Schließlich bedeute die VGS, dass die Mädchen und Jungs nur zwischen 7.30 und 14 Uhr betreut werden. Ein Angebot, das zwingend genau diesen Zeitraum umfasst: „Und die Kinder bekommen in der Zeit kein Mittagessen.“

Er wünsche sich deshalb ein erweitertes Angebot. Denn die Kinder punkt 14 Uhr abzuholen und dann noch Mittagessen zubereiten zu müssen, das sei für viele Eltern kaum leistbar: „Wenn die Betreuungszeit wenigstens eine Stunde länger bis 15 Uhr angeboten würde, wäre uns schon sehr geholfen.“ Eine Mutter aus den Zuhörerreihen stimmt ihm zu: „Das wäre zumindest ein Kompromiss, eine Zwischenlösung.“

„Der Sachverhalt ist uns bekannt“, versichert Sitzungsleiterin und Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala: „Und es ist wichtig, dass er thematisiert wird.“ Die Anregungen nehme sie mit ins Rathaus.

