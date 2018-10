Elvis-Imitator begeistert sein Publikum

Auch 42 Jahre nach dem Tod des US-Sängers Elvis Presley, gibt es sie noch, die begeisterten Fans des „King of Rock’n’Roll“. Beim traditionellen Bürgerabend im Großkraftwerk Mannheim (GKM) hatte seine Musik jetzt mehr als 600 Besucher ins Casino des GKM in der Marguerrestraße gelockt. Sänger Steven Pitman zog als Presley-Interpret das Publikum in seinen Bann. „Auf vielfachen Wunsch haben wir nochmals Steven Pitman mit seiner Band The Celebrations engagiert“, erklärte Vorstand Holger Becker bei der Begrüßung der Gäste.

Wie jedes Jahr komme der Gesamterlös des Bürgerabends wieder einer sozialen Einrichtung zugute – dieses Mal der Kinderkrebsstiftung hier in Mannheim. Und Elvis lebt doch – nicht nur in den Herzen seiner Fans, sondern auch als Sänger Steven Pitman, dem preisgekrönten Elvis-Imitator. Er war 2015 der Gewinner der Europameisterschaft der Elvis-Darsteller mit seiner Imitation der Rock’n’Roll-Legende.

Wer die Augen schließt, glaubt, den unbestrittenen König des Rock’n’Roll selbst zu hören: So nah ist Steven Pitman dran am Original Elvis Presley. Auch den legendären Hüftschwung beherrscht er perfekt.

Seit 20 Jahren ist Pitman unterwegs als Imitator des „King of Rock‘n“ Roll“, mit Elvis Liedern, die Garantie fürs ewige Leben zu haben scheinen. Gemeinsam mit The Celebrations Band präsentierte Pitman etwa 30 Songs des US-Künstlers: Zum Teil rebellisch, aber auch sinnlich und melancholisch.

Pitman versetzte das Publikum immer wieder aufs Neue ins Staunen, wenn er binnen Sekunden vom starken Dialekt seiner Hunsrücker Heimat geprägten Moderationen hin zu einer lupenreinen Elvis-Stimme wechselt. Mit einem ordentlichen Hüftschwung, schwarzem Gold in der Stimme, und dem Elvis-typischen sexy Vibrato auf den Stimmbändern, dem grandiosen Sound der Elvis Celebrations Band und richtig schrillem Outfit überzeugte der Elvis-Imitator auch die Kenner im Publikum. „You ain’t nothin’ but a hound dog“, „You are the devil in disguise“, „Jailhouse Rock“, „Don’t be cruel“ und all die anderen unvergesslichen Elvis-Songs waren der Treibstoff für die Zeitmaschine in die Vergangenheit und die Entstehungsgeschichte des Rock’n Roll.

Dabei geht es Pitman nicht darum, den „King“ perfekt zu kopieren. Er ist ein Entertainer, der für die Musik und sein Publikum lebt. Seit einiger Zeit steht auch der von Elvis gesungene Song von Chuck Berry auf dem Programm: „Johnny B. Good“. 270 der insgesamt 800 Elvis-Titel gehören mittlerweile zu Pitmans Repertoire.

Beitrag für guten Zweck

Mit im Gepäck hatte er unter anderem auch Filmmelodien aus Presleys Aloha Hawai-Zeit. Plötzlich stand Pitman mitten im Publikum und gab Elvis-Ohrwürmer zum Besten. Als charmanter Womenizer flirtete er dabei heftig mit den weiblichen Gästen, die bei den bekannten Songs ebenso kräftig mitsangen wie ihre männlichen Begleiter. Und bei der nach „In the Ghetto“ geforderten Zugabe durfte „Can’t Help Falling In Love“ nicht fehlen, das lautstark bejubelt wurde.

„Das war Klasse“ fand Gertrud Karusseit von der Neckarauer Narrengilde „Die Pilwe“. Auch Pilwe-Präsident Rolf Braun gefiel das Konzert. Die Musik sei zwar nicht seine Zeit gewesen, aber sein Bruder sei vernarrt gewesen in Elvis und habe ihn mitgerissen.

Der GKM Bürgerabend hat eine lange Tradition. Wichtig für Vorstand Becker ist „der Kontakt zur Bevölkerung, zur Nachbarschaft und der soziale Zweck“. Der Bürgerabend sei auch eine Kompensation für die Belastung der Anwohner. Früher habe das GKM am Rande gelegen, heute mitten in der Stadt. In drei Jahren feiere das GKM 100. Geburtstag. „Die Akzeptanz der Nachbarschaft ist uns wichtig, toll ist auch der Beitrag unserer Gäste für den guten Zweck“, sagte Becker.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018