„Es wird meistens erst gehandelt – dann gesprochen“

Alexander Kubiak ist sauer. Als „Nacht und Nebel-Aktion“ empfindet er es, dass Mitarbeiter des Grünflächenamtes vor einigen Wochen rund 30 Bäume auf den städtischen Grünstreifen am Promenadenweg gepflanzt haben. Als Kommissarischer Vorsitzender des Kleingärtnervereins Mannheim-Süd ist er natürlich grundsätzlich immer für mehr Grün. Doch er und seine Vereinskollegen haben das Areal bislang zum Parken genutzt. Von der Pflanzaktion seien sie völlig überrumpelt worden: „Man hätte uns wenigstens informieren können, dann hätten wir noch Möglichkeiten zur Mitgestaltung gehabt“, beklagt der 43-Jährige. „Denn jetzt ist es mal wieder so gelaufen, wie man es von der Stadt schon kennt, frei nach dem Motto: Erst gehandelt, dann gesprochen.“

Im Vorfeld nicht informiert

Das bedauert auch Stadtsprecher Kevin Ittemann. Tatsächlich seien am Promenadenweg von der Stadt 29 Sandbirken gepflanzt worden: „Das sind Ersatzpflanzen für eine Reihe von Bäumen, die dort in den letzten Jahren gefällt wurden.“ Der Stadt sei auch bekannt, dass der Standort als Parkplatz genutzt wurde, seit dort keine Pflanzen mehr stehen. Er sei aber ursprünglich ein Baumstandort gewesen. Er räumt indessen ein: „Die Kleingärtner wurden von uns leider nicht im Vorfeld informiert.“ Der Fachbereich Grünflächen und Umwelt habe sich nun jedoch umgehend an den Verein gewandt und bereits mit dem Vorsitzenden gesprochen.

„Na ja, ich habe eine Mail bekommen in der eben zu lesen steht, dass dort schon immer Bäume gestanden hätten. Das muss aber arg lange her sein. Ich weiß davon nichts“, räumt Kubiak ein. Er hätte sich gewünscht, dass die Gartenfreunde vor der Pflanzaktion von dem Vorhaben erfahren und mit eingebunden worden wären: „Dann hätte man die Birken sicher so setzen können, dass noch ein bisschen Platz für Parkplätze geblieben wäre.“

Knapp 30 Stellplätze würden nun wegfallen, so Kubiak. Das sei bitter: „Schließlich sind wir über 1000 Mitglieder mit 844 Gärten.“ Und die müssten gepflegt werden: „Da fällt jede Menge Material an.“ Das müsse man mit dem Auto transportieren. Vom Grünschnitt wolle er gar nicht reden: „Aber ich habe allein im letzten Jahr 30 Sack Blumenerde mit jeweils 40 Liter Füllmenge verarbeitet. Das fährt man nicht gerade mal so mit dem Fahrrad vorbei.“ Doch gerade im Jahrhundertsommer 2018 sei der Stollenwörthweiher so gut von Badegästen besucht gewesen, „dass alle Parkplätze propevoll waren, bis nach hinten zum MFC 08.“

Jetzt hofft der Kommissarische Vorsitzende, dass es in ein paar Wochen, wenn der Boden nicht mehr gefroren sei, doch noch eine Möglichkeit gibt, die Pflanzen zu versetzen, ohne ihnen zu schaden: „Das ist sicher möglich, denn die haben in der kurzen Zeit ganz bestimmt noch nicht gewurzelt. Das wäre wunderbar.“

Lebensraum für Schmetterlinge

Sandbirken favorisieren die städtischen Mitarbeiter, weil diese Baumart dort schon gestanden hatte und gut gediehen sei. Mit seinen hellen Stämmen sei der Baum des Jahres 2000 auch in den oft trostlosen Wintermonaten ein schönerr Anblick. Zudem treibe er früh aus, sei also auch bei den schmucken Frühjahrsbooten unter den ersten.

„Und es ist eine heimische Baumart“, versichert Mannheims Naturkundebeauftragter Gerhard Rietschel. Deren Laub so manches Insekt, besonders aber die Raupe des Birkenspinners schätze: „Das ist ein hübsch gefärbter Schmetterling, bräunlich mit Zackenmuster, der nicht so häufig vorkommt. Aber es wäre sehr erfreulich, wenn sich der hier wieder ansiedeln würde.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019