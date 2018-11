Evangelische Kirche vereint Gemeinden

Die beiden evangelischen Gemeinden der Lukas- (Lasallestraße 1) und der Markuskirche (Im Lohr 4) auf dem Almenhof schließen sich offiziell am Sonntag, 2. Dezember, zu einer neuen, gemeinsamen Gemeinde zusammen (wir berichteten). Zum Programmablauf am Sonntag teilt Ursula Dann vom Pfarrbüro der Gemeinden mit, dass der Fusionsgottesdienst in der Lukaskirche um 14 Uhr beginnt. Um 14.30 Uhr macht sich die Gemeinde zusammen auf den Weg zur Markuskirche auf. Dort wird der Gottesdienst um 15 Uhr fortgesetzt. Um 15.30 beginnt anschließend der gemeinsame Adventsnachmittag, der um 17 Uhr mit einem gemeinsamen Singen am Christbaum vor der Kirche ausklingt. Ein Shuttlebus steht bereit. lang

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018