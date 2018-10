Farbintensive Genüsse in Öl

Michael Frey ist produktiv. „Jeden Tag male ich ein neues Bild“, verriet er im Best Western Steubenhof Hotel. Dort stellt der in Landau als freischaffender Künstler lebende Maler insgesamt 40 Exponate vor. Vor mehr als 30 Jahren habe er sich der Ölmalerei verschrieben.

Vorwiegend arbeite er mit einer Nass-in-Nass-Technik. „Da bleiben immer nur maximal zwei Tage, bis die Trocknung einsetzt“, wie er erklärte. Beinahe 20 Jahre leitete der gelernte Heilpraktiker eine Malwerkstatt und gab dabei seine Erfahrungen an Jugendliche weiter. Das Handwerk sei das eine, „der Spaß am Malen ist aber noch wichtiger“, betonte Frey. In Landau lebt er immer noch in seinem Geburtshaus. In seiner Heimatstadt organisiert er fünf Kunsthandwerkermärkte. „In meinem Haus hänge ich auch gerne meine eigenen Bilder an die Wand“, berichtete er. Seine Frau entscheide, welches gewählt werde.

Auch als Tennisspieler erfolgreich

Michael Frey mag seine Bilder. Sich von ihnen zu trennen, fällt ihm jedoch nicht schwer. Bereits einen Tag vor der Vernissage hatte er drei Bilder verkauft und sie durch neue ersetzt. „Alle Werke sind im vergangenen Jahr entstanden“, betonte der Künstler: „Meine Lieblingsfarbe ist Rot.“ Farbenfreude ist aber allen seinen Bildern anzumerken: „Ist ein Bild nichts, grundiere ich es neu und beginne von vorne.“ Seit elf Jahren betreibt Frey in Landau ein Atelier mit einer Malwerkstatt. Lange suchen nach einer Muse oder Inspiration müsse er nicht. Dabei sei das Malen keineswegs Routine.

Der 61-Jährige übernimmt ebenso Auftragsarbeiten. Natürlich gehöre neben dem Talent auch etwas Glück dazu, um von seiner Kunst leben zu können. Das Umfeld, in dem man sich bewegt, sei schon mitentscheidend. Manchmal müsse man sich sein Publikum auch suchen. Düstere Bilder verkauften sich eher schlecht, berichtete er von seinen Erfahrungen. „Ich habe so ein paar Teufelsbilder“, sagte er lachend.

Michael Frey war in jungen Jahren ein erfolgreicher Tennisspieler: „Beinahe hätte es für die Bundesliga gereicht.“ Als Musiker und Sänger konnte er gleichfalls deutliche Spuren in der Region hinterlassen.

Und wie lange sind die Arbeiten des Autodidakten noch in den Steubenstraße zu sehen? „Bis Ende Januar hängen die Bilder noch vor Ort“, so Frey: „Ich werde ab und zu vorbeischauen und das Gespräch mit den Leuten suchen.“

Dass diese Ausstellung eine gute Idee war, fand gleichfalls Generaldirektor Leandros Kalogerakis. Als Gastgeber organisiere das Hotel bis zu vier Ausstellungen pro Jahr. Die Besucher würden dieses künstlerische Umfeld sehr schätzen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018