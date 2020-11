Feuer und das ewige Hocken im Keller

Im Mai vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Noch leben Angehörige der Generation, die den Krieg miterlebten. Noch leben die letzten Zeitzeugen, die in Bombenkellern saßen, zum Volkssturm eingezogen wurden, mit ihren Eltern vor der näher rückenden Front flohen. Anlässlich des Gedenkens an 75 Jahre Frieden und Ende des Zweiten Weltkrieges wurde jetzt im Rahmen von „DreiKlang“ in der Lukaskirche die Ausstellung „Verstehen – Vergeben – Versöhnen“ eröffnet.

16 Erlebnisberichte

„DenkRaumLukas“ der MarkusLukasGemeinde präsentiert 16 Erfahrungsberichte von damals jungen Menschen, die das Grauen des Zweiten Weltkrieges und sein Ende erlebt hatten – porträtiert und interviewt von Berndt Biewendt. Der Journalist und Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist Mitglied der MarkusLukasGemeinde. Er hat sich mit Menschen aus seinem Umfeld getroffen. Sie wurden zwischen 1929 und 1940 geboren. In drei Fällen waren es junge Erwachsene, die eingezogen wurden in den Krieg als Kanonenfutter. Die Befragten sind in großformatigen Porträtfotos präsent, flankiert von ihren Erinnerungen und Botschaften.

Was prägt ihr Bild vom Jahr 1945? Das Kriegsende. Und sonst? „An was ich mich erinnere, ist Feuer, Brandgeruch und das ewige Hocken im Keller oder im Hochbunker (heute Marchivum)“, sagt Harald Frank. Er ist Jahrgang 1931 und in der Mannheimer Neckarstadt aufgewachsen. Der 89-Jährige lebt heute im Seniorenzentrum Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Lampertheim. Dort wohnt auch Anneliese Schuster, die bei Kriegsbeginn am 1. September 1939 acht Jahre alt war. In ihrem Heimatdorf Hüttenfeld hätten sie zwar nicht Hunger gelitten. „Aber über Mannheim habe ich die Christbäume gesehen. So wurden die Leuchtmarkierungen der alliierten Bomber genannt, auf die die Luftangriffe folgten, die fast die ganze Stadt in Trümmern legten.“ Hunger gelitten nach Kriegsende hat Renate Hinz, die auf der Flucht aus Schlesien knapp vier Jahre alt war. Sie erinnert sich an einen Schweinetrog. „Das muss im Spreewald gewesen sein. Wir hatten so einen Hunger, dass wir die Kartoffelschalen, die für die Schweine bestimmt waren, gegessen haben.“

Noch ist es nicht zu spät, Fragen zu stellen. Noch leben die letzten Angehörigen der Generation, die zu jung waren, um Schuld auf sich geladen zu haben, die aber alles miterlebt haben. Zeitzeugen des Jahres 1945 und ihre Erinnerungen stehen im Zentrum der Ausstellung. Ihre Aussagen machen deutlich: Unser Bild vom Jahr 1945 ist rückblickend geschönt. Geschönt von der Vorstellung des nahen Kriegsendes. Geschönt von der Vorstellung, dass am 8. Mai 1945 aller Schrecken endet. Aus Sicht derjenigen, die damals Kinder waren, stellt sich das Jahr 1945 anders dar: Zwar ist das Ende des Krieges bereits im Januar 1945 absehbar, doch niemand kann sicher sein, dieses Ende auch zu erleben.

Traumatische Erfahrungen

Fast alle der für diese Ausstellung interviewten Personen haben in diesem Jahr 1945 traumatische Erfahrungen gemacht: Sie haben gesehen, wie Kriegsgefangene auf der Flucht erschossen wurden. Sie haben Bombenangriffe erlebt und drohten zu verhungern. Sie haben beim Spielen in Ruinen mit einer Panzerfaust gespielt und dabei ihr Leben riskiert. Sie haben erlebt, wie ihre Eltern sich die Parteiabzeichen von den Kleidern rissen. Nach dem Krieg haben viele über das Erlebte geschwiegen, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Es sind unsere Mütter und Väter, unsere Großmütter und Großväter. Umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von Abendgesang vor der Kirche mit Petra Kohler und Ute Stillgea Akkordeon, einer Abendliturgie in der Kirche mit Pfarrer Günther Welker und dem Flötentrio Rossmanith.

