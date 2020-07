Fit für den Beruf und die Umwelt

Bei einem Rundgang über das Gelände des Stadtökologischen Zentrums in Neckarau/Niederfeld berichtete Leiterin Christina Detmers über die Aktivitäten vor Ort, insbesondere über das neue Projekt mit JumpPlus. Beide gehören zum Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt. Neben Bürgermeisterin Felicitas Kubala, den Stadträten Birgit Reinemund (FDP), Gabriele Baier (Grüne) und Bernhard Boll (SPD), den Bezirksbeiräten Ina Grißtede (SPD), Harald Knecht und Stefan Norra (beide Grüne) nahm auch Vorstand Alexander Manz an dem Termin teil. Er berichtete, dass der Bildungs- und Beschäftigungsträger in Mannheim im Sommer 1987 mit dem Ziel gegründet wurde, die Beschäftigung von arbeitslosen Frauen, Männern und Jugendlichen aus Mannheim zu fördern.

Seit fast 30 Jahren unterhält das Gemeinschaftswerk im Niederfeld das Stadtökologische Zentrum, unter anderem zur pflegerischen und umweltpädagogischen Betreuung des Ökopfads am Stollenwörthweiher. Nach Weggang des früheren Leiters lag das Stadtökologische Zentrum gleichsam „im Dornröschenschlaf“, erzählte Detmers. Am 1. März 2020 hatte die gelernte Versicherungskauffrau und Absolventin der Freien Kunstakademie Mannheim die Leitung übernommen. Seitdem hat sich hier schon viel verändert. Ein großer Wasserschaden wurde im Gebäude entdeckt. Aber es wurde auch begonnen, den Garten umzugestalten.

Naturerlebnisangebote

Außerdem ist Detmers bemüht, die Umweltpädagogik zu beleben. Naturerlebnisangebote für Kinder und alle Interessierten sind geplant, um das Umweltverständnis durch Erlebnisorientierung zu fördern. So gibt es auf dem Gelände Stadtbienen und Imkerkurse werden angeboten. Ein Malkurs mit Kindern fand statt.

Mit auf dem Gelände ist auch die Freizeitschule. Gemeinsame Aktivitäten mit anderen Vereinen/ Institutionen am Stollenwörthweiher sind in Planung, wie ein Brotbackofen. Geplant sind zudem eine Fahrradwerkstatt, aber auch die Sanierung des Pavillons von der Bundesgartenschau 1975 auf dem Gelände.

Doch die Corona-Pandemie hat ihnen zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Juni startete das Stadtökologische Zentrum dann ein Gemeinschaftsprojekt mit JumpPlus. „Das sind junge Menschen unter 25 Jahren, die Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben und beim JobCenter Junges Mannheim gemeldet sind“, erklärte JumpPlus-Leiterin Stefanie Reutter. Die 42 Teilnehmer, die aus schwierigen Lebenssituationen kommen, werden unterstützt auf ihrem Weg in Arbeit und Ausbildung. Dazu gehört neben der Theorie, wie beispielsweise einem individuellen Bewerbungstraining, auch eine Tagesstruktur mit interessanten Begleitangeboten, so Reutter.

Inzwischen haben die Jugendlichen eine Brachfläche im Stadtökologischen Zentrum vom Unkraut befreit und Gemüsebeete angelegt. „Die jungen Leute sind mit Feuereifer bei der Sache und entwickeln auch eigene Ideen“, erzählte Reutter. So hat ein Teilnehmer dort eine alte Sitzgruppe aus Holz abgeschliffen. Angeleitet werden die Projektteilnehmer vom Vorarbeiter des Stadtökologischen Zentrums und seinen vier Mitarbeitern, die ebenfalls aus schwierigen Lebenssituationen kommen. „Durch die Anleitung der jungen Menschen haben sie selbst ebenfalls an Selbstwertgefühl gewonnen“, sagte Detmers.

Rundwege mit 20 Tafeln

Insgesamt gehören acht Liegenschaften zum Stadtökologischen Zentrum. Wenn die Herrichtung der Brachfläche fertig ist, soll der Ökopfad – der konzipiert ist als drei Kilometer langer Rundweg mit 20 Tafeln zu stadtökologischen Themen wie Naturschutz, Grünflächenpflege und Umweltschutz – saniert und die Baumscheiben mit QR-Codes versehen werden. Kubala gefiel die Kombination aus Arbeit und Umwelt: „Durch ganz praktische Tätigkeit wird Wertigkeit geschaffen, die jungen Menschen erfahren die Bedeutung und eine Beziehung zur Natur und werden gleichzeitig fit für die Arbeitswelt. Menschen, die nicht so viele Perspektiven haben, sollten die Chance nutzen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020