Fröhliche Geselligkeit für guten Zweck

Bei trockenem Winterwetter mit angenehmen Temperaturen lockte der Nikolausmarkt rund um‘s Rathaus wahre Menschenmassen in den weihnachtlich geschmückten Hof. Im Mittelpunkt der Veranstaltung des Vereins Geschichte Alt Neckarau (VGAN) standen kulinarischer Genuss und fröhliche Geselligkeit.

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Wolfgang Reinhard, begrüßte die zahlreichen Gäste im gemütlichen Café in der Remise. Er dankte den Mitgliedern des Vorstandes, die es mit Hilfe zahlreicher nicht kommerzieller Aussteller wieder einmal geschafft haben, einen schönen und abwechslungsreichen Nikolausmarkt vorzubereiten. Vor allem aber sei der Erlös an vielen Ständen bestimmt für einen guten Zweck. Sein Dank galt aber auch den Spendern, ohne die es solche bürgerschaftlichen Events nicht gebe.

Die Gemeinschaft der Selbständigen (GdS) Neckarau habe nicht nur die Schirmherrschaft für den Nikolausmarkt übernommen, sondern unterstütze den Heimatverein außerdem jedes Jahr wieder durch die Spende von Gänsen für sein traditionelles „Gänszinsessen“.

Zum sechsten Mal war der stellvertretende GDS-Vorsitzende Arthur Bruno Hodapp Schirmherr des Nikolausmarktes. Doch der Gewerbeverein unterstütze nicht nur den Heimatverein mit Gänsen, sondern lädt die Rheinauer Bürger außerdem zur Gänseverlosung am Freitag vor Weihnachten um 17 Uhr auf den Neckarauer Marktplatz ein. Erstmals werden dabei auch Weihnachtsstollen verlost, so Hodapp.

Im Anschluss wünschte Pfarrer Tobias Hanel den Neckarauern „eine besinnliche Adventszeit sowie die Kraft und den Mut, um zu einer friedlichen Gesellschaft beizutragen“. Danach wurde die Krippe mit lebensgroßen Figur eröffnet, die Lore Herbert dem Verein als Dauerleihgabe überlassen hat. Der Kindergarten St. Jakobus mit Leiterin Bettina Neugebauer stimmte das Lied vom Nikolaus an und kleine und große Besucher sangen mit. Danach bescherte der Nikolaus (Günther Barth) die kleinen Gäste.

Unter dem Zeltdach auf dem Hof und weiter in der Remise reihte sich Verkaufstand an Verkaufsstand. Waren zuvor noch wenige Gäste zu sehen, füllten sich nun rasch die Wege zwischen den Ständen mit erwartungsfrohen Besuchern. Bei den ersten, die die Angebote der Vereine, privaten Anbieter und Institutionen erkundeten, war Martina Knüppel. „Ich komme jedes Mal, die Vielfalt gefällt mir“, schwärmte sie.

Das erste Mal dabei ist das Katharina Zell Haus der Gemeindediakonie. Die Betreuerinnen Joanna Goletzko und Stefanie Radau boten zusammen mit ihren Schützlingen selbstgemachte Seifen und Selbstgebasteltes aus Recyclingmaterial an. „Ich freue mich über das Interesse der Menschen für unsere Einrichtung“, sagte sie. Wieder dabei sind auch die Damen von Matthäus Plus, die mit dem Erlös eine Viertelpfarrstelle an der evangelischen Kirchengemeinde in Neckarau mitfinanzieren. Schon seit mehr als zwanzig Jahren dabei sind die fleißigen Strickerinnen der Sängerhalle Germania. Auch in diesem Jahr fließt der Erlös wieder an die Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfsation für krebskranke Kinder.

Historischer Kaufladen

Zum 1. Advent gehört seit mehr als 30 Jahren auch die Puppenausstellung in Neckarau, die die größte Ausstellung an Schildkrötpuppen bundesweit ist. „Das ist insofern folgerichtig, als diese Puppen ja hier in Neckarau produziert wurden, und in dieser Zeit quasi jeder zweite Neckarauer auch bei der ,Gummi’, wie die Firma Schildkröt damals genannt wurde, beschäftigt war“, erklärte Schirmherrin Helen Heberer bei der Eröffnung.

Jedes Jahr gibt es Neues zu sehen. Neben den Puppen kann man dieses Mal vor allem alte Kaufläden, und Puppenstuben bewundern, mit allem, was dazu gehört. „Das passt alles so gut in die Adventszeit, dass ich dem Verein Geschichte Alt Neckarau immer wieder auf‘s Neue danke, dass sie diese schöne Tradition weiterführen und in vielen Besuchern gerade in dieser Zeit, die eigene Kindheit aufleben lassen“, sagte die Stadträtin.

