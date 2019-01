„Für diesen Stadtteil gibt es keine Baustellen-Koordination“

Autoschlangen verstopfen komplette Kreuzungsbereiche. Straßensperrungen erfordern komplizierte Umleitungen und zwingen sowohl Fußgänger als auch Fahrradfahrer zu umständlichen – manchmal sogar gefährlichen – Ausweichmanövern: Die zahlreichen Dauer-Baustellen im gesamten Stadtteilgebiet waren ein zentrales Thema bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarau. Die Kommunalpolitiker hatten unter Vorsitz von Grünen-Stadträtin Elke Zimmer in der Mensa des Johann-Sebastian-Bach Gymnasiums getagt. Baustellenmanagerin Anja Ehrenpreis vom Fachbereich Baurecht und Umweltschutz nahm Stellung zu den Klagen der verärgerten Bezirksbeiräte und Anwohner. Und konfrontierte die Teilnehmer mit einer Tatsache, die etliche Bezirksbeiräte mit Verwunderung entgegennahmen: Sie ist, mit Ausnahme einer nur für wenige Stunden beschäftigten Hilfe, die einzige Baustellenmanagerin für das gesamte Stadtgebiet.

Zeitfenster festlegen

„Mehr Baustellenmanagement leistet sich die Stadt Mannheim nicht“, versicherte Ehrenpreis. Zudem sei ihr Tätigkeitsbereich begrenzt. Und zwar auf die Bereiche Innenstadt (Quadrate/Ring), auf das Kepler-Quartier, wo einst die ehemalige Hauptpost in der Schwetzingerstadt ihren Sitz hatte, das Zentrum Käfertal sowie die Rheinbrücken nach Ludwigshafen.

„Das heißt“, resümierte Sitzungsleiterin Zimmer: „Baustellenmanagement und Neckarau gehören nicht zusammen.“

„Nein, für diesen Stadtteil gibt es offenbar gar keines“, beklagte auch Mathias Kohler (SPD), doch eine städtisch organisierte Koordination von Straßenarbeiten, „brauchen wir im gesamten Stadtgebiet“.

Er erinnerte an die Dauer-Baustelle in der Friedrichstraße. Dort habe die MVV Netze GmbH in einer Anwohnerinformation mitgeteilt, dass sie ab Mitte August eine Gasleitung zwischen dem Kreuzungsbereich Neckarauer Straße und der Abbiegespur in die Rheingoldstraße erneuern werde. Und zwar sollten die Arbeiten nach sechs Wochen fertig sein. Tatsächlich habe sich der Zeitraum weit mehr als verdoppelt. Was besonders ärgerlich sei: „An manchen Tagen sind die Baustellen völlig verwaist.“ Es sei kein Wunder, „dass alles so lange dauert“. Wenn dann – wie in der Vergangenheit oftmals geschehen – beispielsweise auch noch zeitgleich am Sennteichplatz, in der Wörth- sowie in der Neckarauer Straße geöffnete Fahrbahnbeläge und Absperrungen für Staus sorgen, dann sei meist der öffentliche Verkehr des gesamten Stadtteils beeinträchtigt.

Und wer hat dann die Dauer der Arbeiten im Blick, wenn für Neckarau kein Kontrollinstrument greift? Laut Auskunft der Stadt werden Arbeiten „die nicht in den Wirkungskreis des Baustellenmanagements“ fallen, vom Fachbereich für Sicherheit und Ordnung genehmigt. Und zwar nur, wenn ein Ausführungsfenster samt Daten festgelegt wurde.

Die Fristen können jedoch vom Bauträger verlängert werden – nach Ansicht einiger Bezirksbeiräte oft all zu willkürlich. „Viele Firmen übernehmen mehr Aufträge, als sie abbauen können“, befürchtet Maria Kemmer (Grüne). Da würden auch oft Vorwände und Ausreden – wie etwa ein angeblich fehlendes Materialteil – für Verzögerungen vorgeschoben.

Anja Ehrenpreis versicherte indessen, dass sie sehr wohl „deutliche Worte“ finde und Bauherren schon auch mal auf die Füße trete, um sie an ihre Fristen zu erinnern: „Es wird immer der beste Weg für den Bürger gesucht und nicht für die Firma.“

Und die Fachfrau hatte auch eine Lösungsidee anzubieten, die bei vielen Bezirksbeiräten sofort Anklang fand. Bei allen Baustellen sollte an prominenter Stelle ein Schild über Beginn und Ende der Arbeiten sowie über einen Ansprechpartner informieren: „Dann würden die Bürger sofort wissen, an wen sie sich bei Problemen wenden können. Und die Bauherren würden sich vielleicht eher an die Baufenster-Fristen gebunden fühlen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019