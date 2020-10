Gänse nur zum Mitnehmen

Der Verein Geschichte Alt-Neckarau wird in diesem Jahr coronabedingt kein Gänßzinnß-Mahl veranstalten. Stattdessen gibt es „Martinsgans-Essen to go“. Am Samstag, 7. November, zwischen 11.30 und 14 Uhr, bietet der Verein eine Portion Martinsgans mit Rotkraut und Knödeln in Warmhalte-Behältern verpackt zum Mitnehmen und zum häuslichen Verzehr zum Portionspreis von 15 Euro an. Ausgegeben wird das Gericht in der Küche der Rathaus-Remise in der Rathausstraße 3. Die Gänse können nur nach Vorbestellung erworben werden. Bonverkauf ist donnerstags am 29. Oktober, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr ebenfalls in der Remise. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020