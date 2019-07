Gäste genießen Traditionsfest unter Bäumen

Die Stimmung im August-Bebel Park hätte nicht besser sein können. Auch wenn sie für kurze Zeit durch „ein furchtbar bedauernswertes Versehen“, wie Organisator Mathias Kohler versicherte, getrübt wurde (siehe unten stehender Text). An den Tischen saßen fröhlich gestimmte Besucher. Die rund 40 ehrenamtlichen Helfer an Kaffee-, Getränkestand, Spülmobil oder der Kasse versahen gut gelaunt ihre Arbeit. „Dabei sind das nicht alles SPD-Mitglieder. Viele Helfer stammen aus dem Bekannten- oder Freundeskreis“, so Kohler: „Die Helfer am Grill hatten natürlich den heißesten Job.“

Das Sommerfest gilt als eines der ältesten Stadteilfeste in Mannheim und findet seit Jahren immer am letzten Samstag vor Beginn der Sommerferien statt: bereits zum 45. Mal lud der SPD-Ortsverein Neckarau-Almenhof-Niederfeld die Bevölkerung in den Neckarauer August-Bebel-Park zum großen Sommerfest ein. Dass die Stimmung wirklich entspannt war, bewies einmal mehr der Präsident der Neckarauer Pilwe, Rolf Braun: „Wir kommen gerne hier her. Wir wollen auch einmal ein anderes Bier trinken als sonst.“ Nachdem er dieses probiert hatte, stellte er lachend fest: „Man kann es doch tatsächlich trinken.“

Nur wenige Bänke weiter hatte sich Altstadtrat Steffen Ratzel unter die Besucher gesellt: „Ich trinke eine Cola, damit man mich auch als Mitglied der schwarzen Partei erkennt“, sagte er lachend. Bei der Tombola, die Bezirksbeirätin Ina Grißtede und Svenja Reika organisierten, gab es viele Preise zu gewinnen. Als Hauptpreis wurde eine Reise nach Straßburg ins Europaparlament verlost.

Eigentlich wegen der Hüpfburg war Besucher Salvatore Puglisi gekommen: „Wir wohnen hier in der Nähe. Als ich das gesehen habe, wollte ich unbedingt mit meiner Tochter hier her. Die Kleine hüpfte ganz begeistert hin und her. Da brauchte sich der Familienvater, der sich ein Steak schmecken ließ, keine Sorgen machen.

Unterdessen standen die jungen Musiker von Younity Family auf der Bühne und servierten ein ansprechendes Programm. „Wir haben uns einmal aus Käfertal in den Mannheimer Süden gewagt“, stellte Ute Mocker vom Kulturhaus Käfertal fröhlich fest. Zu den viel beklatschten Beiträgen zählte auch das AWO-Seniorenballett mit ihrem „Matrosentanz“ und „Alte Filmmelodien“. Kinder des TV Neckarau servierten Hip Hop und andere Tänze. Das Trio „Musikart“ spielte internationale Unterhaltungsmusik von gestern und heute. Dazwischen war es an der Zeit zum Abschiednehmen. So beendete Marianne Baade ihre Arbeit als „soziales Gewissen“ der Stadt. Bernhard Boll nimmt an ihrer Stelle im neuen Gemeinderat Platz. „Das ist ein nahtloser Übergang“, betonte Kohler. Auch Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb nimmt Ende Oktober ihren Hut aus Altersgründen. Stefan Fulst-Blei fragte die Bürgermeisterin, was ihre wichtigste Arbeit gewesen sei. „Zu lernen, was die Menschen bewegt“, antwortete Freundlieb. Fulst-Blei kritisierte, dass der beliebteste Ministerpräsident Deutschlands, Winfried Kretschmann doch immerhin 1000 Lehrerstellen gestrichen habe. Das dürfe nicht vergessen werden. Da passte die Musik des AWO-Seniorenballetts. Aus den Boxen erscholl: „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“.

