Ganztagsschule „schneller als ursprünglich gedacht“

Ein Schwerpunkt beim Stadtteilgespräch der SPD-Gemeinderatsfraktion und des SPD-Ortsvereins (OV) Neckarau, Almenhof und Niederfeld im Volkshaus war die Schulentwicklung in Neckarau. Lena Kamrad, bildungspolitische Sprecherin der SPD, berichtete, dass laut Beschluss des Gemeinderats 124 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren in Mannheims Schulen investiert werden sollen. Davon kommen 25 Millionen Euro als Zuschüsse von Bund und Land.

Fusion steht an

„Stadtweit können so Maßnahmen an vielen Schulen umgesetzt werden, wie beispielsweise der Ausbau der Schillerschule Neckarau zur Ganztagsgrundschule, für die sich die SPD insbesondere in den vergangenen Etatberatungen stark gemacht hat“, so Kamrad. Schiller- und Wilhelm-Wundt-Grundschule würden demnach fusionieren am Standort Schillerschule und sich nach Auslaufen des Werkrealschulzweiges 2017/2018 zu einer Ganztagsgrundschule weiterentwickeln. Durch die Aufgabe des Grundschulstandortes Wilhelm-Wundt wird die Realschule räumlich entlastet und kann die freiwerdenden Kapazitäten für eine stabile Dreizügigkeit nutzen. Rund 3,5 Millionen hat die Stadt im Haushalt eingestellt für Brandschutzmaßnahmen an der Schillerschule und die Dachsanierung bei der Wilhelm-Wundt-Schule.

Die Stadt, so Kamrad, habe die Betriebsgesellschaft BBS damit beauftragt. 21,6 Millionen Euro kosteten Sanierung und Ausbau der Schillerschule zur Ganztagsschule sowie Außenanlage, Sporthalle, Fachraum und Dach der Wilhelm-Wundt-Schule ingesamt. Nachdem der Gemeinderat zusätzliche Mittel bewilligte (2019: 600 000, 2020: 1 499 700 und 2021: 2 800 000 Euro), konnte das Maßnahmenvolumen über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) um 10,6 Millionen Euro aufgestockt werden. Nach Planung und Ausschreibung 2018/2019 folge der Baubeginn im dritten Quartal 2019, und 2024 soll alles fertig sein. „Das heißt, wir kommen schneller voran als ursprünglich gedacht“, freute sich Kamrad.