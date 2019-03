Gemeinsam für Ostern einstimmen

Die Markus- und die Lukasgemeinde laden alle, die sich gemeinsam auf Ostern einstimmen wollen, zu ökumenischen Taizégottesdiensten ein. Diese Art Gottesdienst zeichnet sich durch die vielen besonderen Lieder, sowie reichlich Zeit zum Nachdenken und für stille Gebete mit nur wenigen Impulsen aus.

So wird unter dem Leitmotiv des neuen Hungertuchs, „Mensch wo bist du?“zusammen die Osterzeit eingeleitet. Mit den sogenannten Hungertüchern werden in der Fastenzeit in christlichen Gotteshäusern die bildlichen Darstellungen Jesu verhüllt. Die Gottesdienste finden an drei Freitagen um jeweils 18 Uhr statt: Am 15. März, in der Markuskirche, im Lohr 2, am 29. März, in der Pfarrgemeinde Maria Hilf, August-Bebel-Straße 49, und am 12. April, in der Lukaskirche. hkl

