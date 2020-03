Gibt es am Waldpark bald intelligente Laternen?

„Wir brauchen hier Dimmer und Bewegungsmelder“, macht Harald Knecht, neugewählter Sprecher des Neckarauer Grünen-Ortsverbandes und Bezirksbeirat im Stadtteil, klar: Vor allem in Waldparknähe, am Rheindamm und am Promenadenweg könnten wesentlich Insektenfreundlichere Straßenlaternen zum Einsatz kommen. Warmweißes statt blaues Licht in intelligenten Straßenlampen, die nur dann aufleuchten, wenn

...