Gottesdienstein den Ferien

Für die Sommerferien hat die Kooperationsregion Almenhof-Lindenhof-Neckarau ein gemeinsames Gottesdienstkonzept entwickelt. „Ziel ist es, die Kräfte zu bündeln und ein weiteres Zusammenwachsen der Gemeinden zu fördern“, so Pfarrer Tobias Hanel. So rufen die Verantwortlichen dazu auf, einmal einen Gottesdienst in einer Kirche zu besuchen, die nicht zur „Heimatgemeinde“ gehört, oder eine Nachbarpfarrerin in der eigenen Kirche zu erleben. Die Erfahrungen der Lockdown-Zeiten, als nur in der Markuskirche Gottesdienste stattfinden konnten, seien ermutigend. Menschen aus den anderen Gemeinden hätten dort gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Dauer und Gestaltung richten sich jeweils nach den geltenden Bestimmungen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020