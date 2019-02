Großes Aufgebot an hohen Gästen

Zum fünften mal lud jetzt das Steubenhof Hotel in Neckarau zum Prinzenpaar-Weißwurstfrühstück ein, das der Ex-Prinz der Bernhardiner Thomas Henne bereits im 22. Jahr ausrichtet. Einst lud er das Stadtprinzenpaar von Mannheim zu sich nach Hause ein, aber als er selbst als Tollität der Bernhardiner die Kolleginnen und Kollegen aus der Region zum närrisch-bayrischen Imbiss lud, erklärte sich Jaques Marin im Jahr 2001 sofort bereit, dieses Event im Dorint Hotel stattfinden zu lassen. Seit vier Jahren nun hat Leandros Kalogerakis die alte Tradition gerne aufgegriffen und freut sich alljährlich auf den bunten Tross der närrischen Tollitäten und Lieblichkeiten in seinem Hause.

Treffen unter Prinzenpaaren

Folgende Prinzessinen und Prinzen fanden in diesem Jahr den Weg in den Steubenhof: Daniela I. und Dirk II., Alina I. und Jürgen I. von Musik und Tanz, Jubiläumsprinzenpaar vom Grün-Weiß Oftersheim, Kerstin I. von den Gönnheimer Fasnachtern, Selina I. aus dem Hause Ellemiller, Stadtprinzessin von Viernheim und der CdG, Patrick I. von den Hellesema Grumbe, Loredana I. vom 1. Karnevalsverein Limburgerhof und nicht zuletzt Alois I. , Prinz der Bernhardiner 1994 und Stadtprinz 1997.

Die Neckarauer Pilwe unter ihrem Präsiden Rolf Braun sorgen in jedem Jahr für die Einladung der Abordnungen und so führte auch Braun wieder in den Mittag ein. red

